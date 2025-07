Sete locais para comer e beber de graça no dia do aniversário

Locais para comer e beber de graça no aniversário em Fortaleza / Crédito: Foto: Ethi Arcanjo, em 16/02/2012

Escolher o melhor lugar para comemorar o aniversário pode ser uma tarefa difícil. Afinal, as opções são múltiplas e variam de acordo com o gosto de cada um. Alguns estabelecimentos apostam em oferecer um tratamento diferenciado para o aniversariante. Para ajudar na decisão, encontramos sete locais onde o aniversariante não paga, tem descontos ou recebe mimos em Fortaleza.

LEIA TAMBÉM | O que fazer na Beira Mar de Fortaleza? Veja dicas do Guia Vida&Arte Se você gosta de reunir familiares e amigos para comemorar mais um ano de vida em bares ou restaurantes, o Vida&Arte separou uma lista de sete locais onde o aniversariante tem algumas regalias para ajudar você nessa escolha. 1. Floresta Bar No Floresta Bar, o aniversariante da semana tem direito a um rodízio e uma entrada gratuita no show do dia. O cliente deve apresentar um documento com foto que comprove a sua data de nascimento e estar acompanhado de dez pessoas pagantes do rodízio, aquelas a partir de 12 anos de idade. Instagram: @floresta_bar

Onde: Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota

2. Coco Bambu Sul Ao comemorar o aniversário no Coco Bambu Sul, você ganha R$ 100 em cortesia para compras a partir de R$ 600 em mesas que tenham mais de oito pessoas. A oferta é válida por todo o mês de aniversário do cliente na unidade Coco Bambu North Shopping. Também é preciso apresentar documento com foto para comprovação. Instagram: @cocobambunorthshoppingoficial

Onde: Avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy (North Shopping - Terceiro Piso, Loja 450) 3. Two Brothers O rodízio também é gratuito para o aniversariante na pizzaria Two Brothers. As reservas são feitas via direct no Instagram do estabelecimento e o cliente deve estar acompanhado de pelo menos dez adultos pagantes. A oferta é válida para as três unidades da pizzaria, localizadas nos bairros Cidade dos Funcionários, Aldeota e Cocó.

Instagram: @twobrotherspizzas Onde: Av. Desembargador Gonzaga 487 - Cidade dos Funcionários; Rua Alfredo Severo 112 - Aldeota; e Rua Batista de Oliveira 1071 - Cocó

Na Two Brothers, criatividade é palavra de ordem. No rodízio da casa, dois sabores se tornaram ícones: a pizza de pudim e a pizza de sorvete. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

4. Radar Pub No Radar, a entrada é gratuita para aniversariantes que comprovam a data com documento com foto. Além do benefício os aniversariantes têm outras regalias. Mediante reserva de aniversário, a lista premium de até 20 pessoas, incluindo o aniversariante, oferece entrada gratuita para as mulheres e 50% de desconto na entrada de homens até 23 horas. Dessas 20 pessoas, se 12 estiverem presentes, a mesa do aniversariante ganha um drink de 2 litros. Instagram: @radar.pub Onde: Rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles