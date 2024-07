Guia V&A: veja opções de atividades infantis para as férias

Não sabe onde levar as crianças e aproveitar o restante do mês de julho? Fortaleza oferece opções em shoppings, teatros e mais

O maior castelo inflável da América Latina segue no RioMar Kennedy até o dia 28 de julho. Com escorregadores gigantes, pula-pulas, estrutura de escalada e pistas de obstáculos, o Jump Around promete oferecer uma dose de adrenalina aos visitantes.

Redes sociais: @riomarkennedy

@riomarkennedy Endereço: RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy, Fortaleza)

RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy, Fortaleza) Funcionamento: Sexta-feira a domingo - 15h às 21h

Sexta-feira a domingo - 15h às 21h Mais informações: (85) 3089-0999 e riomarkennedy.com.br

Mundo Mágico de Zoe

O Mundo Mágico da Zoe é uma das atrações nfantis do North Shopping Fortaleza. O evento, que acontece todos os sábados de julho, apresenta um universo lúdico com coroações de princesas e príncipes, oficinas de magia e espetáculos de ilusionismo.

Redes sociais: @northshoppingfortaleza

@northshoppingfortaleza Endereço: North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy, Fortaleza)

North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy, Fortaleza) Funcionamento: Sábados de julho, às 10h

Parque do Jóquei

Os domingos no North Shopping Jóquei terão momentos dedicados aos pequenos, como a programação gratuita do Parque no Jóquei. Entre as ações estão oficinas de gesso e oficinas de acessórios, além de contação de histórias. As inscrições são feitas pelo aplicativo do estabelecimento.

Redes sociais: @northshoppinggjoquei

@northshoppinggjoquei Endereço: North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube, Fortaleza)

North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube, Fortaleza) Funcionamento: Domingos - 18h às 20h

Domingos - 18h às 20h Mais informações: (85) 3403-7001 e northshoppingjoquei.com.br

Beach Park

Você sabia que crianças com até 1 metro de altura, acompanhadas de um adulto pagante, brincam de graça no Beach Park? No parque, que fica em Aquiraz, não faltam brinquedos para os pequenos. As opções mais radicais dividem espaço com áreas próprias para os mais novos, sempre com um salva-vidas de olho e orientações como altura mínima e máxima permitida. Não é à toa que dizem que é diversão para toda a família!