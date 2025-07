Fortaleza em baixa ou alta temporada? Descubra quando ir e economizar

A Terra do Sol possui atrativos em todos os períodos do ano; veja dicas de quando visitar Fortaleza, seja na alta ou baixa temporada

Diversos elementos podem influenciar no planejamento de uma viagem, como clima do local, passeios e atrações, e o orçamento disponível. A junção dessas variáveis muitas vezes ajuda a definir em que período será feita a viagem.

Saiba qual o melhor período para economizar em Fortaleza, nos meses de alta e baixa temporada.



Como é o clima de Fortaleza ao longo do ano?

Pela proximidade com a Linha do Equador, Fortaleza tem duas condições climáticas ao longo do ano: temporada chuvosa e período seco.

A primeira costuma se estender no primeiro semestre do ano, em que chove mais. Já na segunda o calor é certo e tem temperaturas mais altas, mesmo no litoral, que mantem a umidade.

Assim, quem deseja visitar a cidade nos primeiros meses do ano, pode se surpreender com um clima mais nublado e chuvoso, mas com dias de sol. E a partir de julho, o clima é mais quente e seco. Ou seja, o calor predomina ao longo do ano, o que permite atividades ao ar livre ou atividades internas.