Aluguel de carro em Fortaleza vale a pena? Prós, contras e dicas

Para turismo ou outra razão, descubra quando compensa alugar um veículo em Fortaleza. Conheça os benefícios, as desvantagens e veja o que diz o mercado sobre essa escolha

A resposta depende do estilo de viagem e dos destinos planejados. Se a ideia é circular apenas pela Cidade ou fazer passeios organizados, há boas alternativas como táxis, motoristas de aplicativos e vans de turismo.

Fortaleza é um dos destinos mais visitados do Brasil, com praias deslumbrantes e passeios acessíveis. Mas muitos turistas se perguntam: vale a pena alugar carro na capital cearense?

A locação de veículos em Fortaleza para turistas é vantajosa principalmente para quem pretende visitar praias mais distantes, como Canoa Quebrada , Icaraizinho de Amontada e Jericoacoara , com flexibilidade para definir horários, roteiros e pernoites.

A seguir, saiba algumas vantagens e desvantagens sobre o aluguel de veículos. O POVO ainda conversou com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Ceará (Sincodiv-CE), Everton Fernandes, para entender o assunto.

No entanto, para quem busca liberdade total de horários e pretende explorar o litoral com mais autonomia , alugar um automóvel pode ser a melhor escolha.

Além disso, a possibilidade de levar bagagens com mais conforto e não depender de terceiros atrai cada vez mais visitantes.

Para grupos ou famílias, dividir o valor do aluguel também pode gerar economia em comparação com transfers ou passeios guiados.

Fortaleza também conta com uma ampla oferta de passeios em grupo, ideais para quem quer comodidade.

Em regiões como a Beira-Mar e a Praia do Futuro, táxis estão quase sempre disponíveis, especialmente em hotéis e barracas.

A principal desvantagem é a falta de flexibilidade: os horários são fixos, os restaurantes são previamente definidos e as paradas seguem o cronograma do grupo.

Com valores entre R$ 60 e R$ 160 por pessoa, esses tours levam a praias como Cumbuco, Lagoinha e Flecheiras. O transporte costuma ser feito em vans ou ônibus que buscam e deixam os turistas nos hotéis.

Para além do turismo: especialista aponta vantagens e desvantagens do aluguel de carro

Segundo Everton Fernandes, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Ceará, o aluguel de veículos tem crescido significativamente em Fortaleza, trazendo impactos diversos para o setor automotivo.

“As locadoras compram em grandes volumes com descontos, o que ajuda as montadoras a escoar sua produção. Por outro lado, isso acaba afetando negativamente as vendas de carros novos em concessionárias”, explica.

Everton Fernandes destaca que alugar um automóvel tem benefícios claros, como não precisar pagar entrada, nem arcar com manutenção ou seguro, além da possibilidade de trocar de modelo com facilidade.

“Porém, o consumidor precisa entender que o aluguel não gera patrimônio e representa uma despesa contínua, como ocorre com o aluguel de um imóvel”, diz.

Perfil de quem opta pela locação e tendências de mercado

Conforme o representante do setor, o perfil atual de quem aluga veículos inclui pessoas com baixo capital inicial, usuários eventuais e quem valoriza a praticidade de sempre ter um veículo novo à disposição.

Em situações em que o uso do veículo é esporádico ou quando não há capital disponível para compra, a locação pode ser mais vantajosa financeiramente.

Questionado sobre o futuro do mercado, Fernandes acredita que os modelos de posse e uso vão coexistir. “Teremos compra tradicional, leasing, compartilhamento e assinatura. A escolha vai depender do perfil e da necessidade do consumidor”, afirma.

Sobre os carros seminovos das locadoras, Fernandes avalia que podem ser boas oportunidades. “Se forem vendidos com baixa quilometragem e preço depreciado, valem a pena. Mas, no caso de veículos muito rodados, é necessário um cuidado maior na avaliação”, aconselha.

Quanto ao aluguel por assinatura, ele reconhece o crescimento, mas pondera: “Ainda é uma solução de nicho. O brasileiro vê o carro como reserva de valor, o que dificulta a adesão em massa a esse modelo”.