Reggae em Fortaleza: melhores lugares para curtir o som na Cidade

O POVO listou alguns dos melhores lugares para curtir reggae em Fortaleza, com informações sobre localização, funcionamento e canais para quem quiser conferir a programação.

Melhores lugares para curtir reggae em Fortaleza



O Reggae é um estilo musical que nasceu no final dos anos de 1960 na Jamaica e virou um fenômeno ao redor do mundo. Confira opções para curtir o som em Fortaleza:

Deixe Comigo Bar

O Deixe Comigo Bar é um espaço de resistência cultural no bairro Joaquim Távora. O local realiza festas marcadas pela diversidade e também pelo protagonismo feminino, com DJs mulheres no comando do som.

Onde: rua Castro Alves, 20 - Joaquim Távora



rua Castro Alves, 20 - Joaquim Távora Funcionamento: terça-feira a partir das 18h e de quarta-feira a sábado a partir das 21h



terça-feira a partir das 18h e de quarta-feira a sábado a partir das 21h Mais informações: @deixecomigobar

Do Canto das Tribos ao passinho: CONHEÇA os movimentos do reggae em Fortaleza