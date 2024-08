Guia V&A: conheça 10 lugares para ver o pôr do sol no Ceará

Quem pensa em férias no Ceará sempre aproveita para dar uma "voltinha" pela orla do Estado e apreciar o pôr do sol; conheça 10 pontos para aproveitar melhor este momento

A seguir, o Guia Vida&Arte indica 10 locais para aproveitar o pôr do sol no Ceará.

Para aproveitar integralmente toda a vivência do Ceará, é necessário "dar uma voltinha" pelo Estado e observar o pôr do sol a partir de diferentes ângulos. O fenômeno tem observatórios orgânicos populares na região, como os Espigões da Praia de Iracema, e também diversos outros pontos de obervação a serem explorados no Estado.

A bela vista do mar e do pôr do sol não são os grandes diferenciais do Boteco do Illa. Além disso, os drinks criativos chamam atenção, como o Uni, Duni, Tê (R$ 36,90) - especial para os indecisos -, que mistura gin, toranja, gengibre, marshmallow e bombom num copo de unicórnio.

A empresária destaca que, de maio a agosto, o espaço é mais procurado principalmente para os apreciadores de pôr do sol: "Neste período pôr do sol está espetacular, é o momento mais bonito de se apreciar ao fenômeno aqui na Cidade, com a luz bem alaranjada, com tons de rosa, que deixa a experiência ainda mais incrível! A procura fica bem intensa nos meses de junho, julho, dezembro e janeiro", diz a proprietária.

O ponto alto do bairro são as dunas da região, o ambiente ideal para se aventurar na subida e contemplar o pôr do sol com visão privilegiada da Cidade.

Praia é para relaxar, mas também para curtir! A Sunrise Beach Club mostra que o azul do mar e o verde dos coqueiros são paisagens para um drink com amigos ou uma festa no pôr do sol. O local tem entrada gratuita todos os dias, exceto às terças-feiras.

A experiência une lazer e educação ambiental, sendo possível aprender sobre geografia, biodiversidade e povos tradicionais. Aproveite e faça o passeio no final da tarde para apreciar o pôr do sol.

Quem mora em Fortaleza sabe que a beleza da Barra do Ceará é única, mas, muitas vezes, não entra nos roteiros turísticos. Por aqui, a gente deixa uma dica de ouro: fazer o passeio de barco pelo Rio Ceará, com saída do Albertu’s Restaurante , já validado como Museu Orgânico do Estado.

Os espigões são pontos cobiçados, levando quem quiser para “dentro” do mar e mais perto do sol. Prepare a água de coco, reserve um bom lugar e garanta alguns cliques, mas não esqueça de curtir o momento.

Já quem deseja relaxar e aproveitar as águas mornas e calmas, também está no lugar certo. Rasa, a lagoa é o playground dos pequenos, enquanto os adultos se revezam entre banhos tranquilos e os sabores regionais, preparados pelos restaurantes da redondeza. Os preços são acessíveis.

Se a vontade é ter o primeiro contato com wind e kitesurf, o cenário é o ideal. É comum ver atletas profissionais se aventurando em manobras, ao mesmo tempo em que pessoas de todas as idades fazem seus primeiros voos na modalidade.

Formada pela foz do rio Cauípe, a região é uma Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe. E o que saber antes de visitá-la? O local é surpreendente. Fica bem na praia do Cumbuco, a cerca de 30 km de Fortaleza , e é o programa certo para diferentes gostos.

A dica é ficar até as últimas horas do dia para apreciar o pôr do sol.

Lagoa do Cauípe

Endereço: Estr. Garrote Combuco - Garrote, Caucaia

Restaurante Casa da Gil

Tempero caseiro, aconchego e uma vista de tirar o fôlego. O restaurante Casa da Gil tem, ainda, música ao vivo durante o pôr do sol e, no cardápio, pratos como o camarão crocante e a lagosta alho e óleo.

Casa da Gil

Redes sociais: @casadagil.restaurante

@casadagil.restaurante Endereço: R. da Praia, 1488 - Praia da Redonda, Icapuí

R. da Praia, 1488 - Praia da Redonda, Icapuí Contato: (88) 98213 3387

Funcionamento: Segunda a quinta--feira - 10h às 17h / Sexta e sábado - 10h às 22h / Domingo - 10h às 18h

Anfiteatro da Beira Mar

Considerado um patrimônio afetivo por muitos fortalezenses, o Anfiteatro Flávio Ponte, também conhecido como “Anfiteatro da Beira Mar” ou “Anfiteatro da Volta da Jurema”, recebe shows musicais e outras apresentações culturais, sempre gratuitas. O espaço tem o mar como plano de fundo.

Além de sediar diversos eventos, desde grandes apresentações solo até concertos de orquestras sinfônicas, é um ótimo ponto para tomar uma água de coco após caminhada ou, simplesmente, apreciar o pôr do sol.

Anfiteatro Flávio Ponte



Endereço: v. Beira Mar, 3620 - Meireles, Fortaleza

Vila do Kite Lounge

Que tal passar o dia em uma barraca de praia com escolinha de kitesurf com uma vista privilegiada? Essa é a proposta da Vila do Kite Lounge, localizada na Barra do Ceará, e é um dos cinco kitepoints do bairro. O local também é palco para shows ao vivo, que vão do pagode ao rock.

O kitesurf, esporte que dá nome ao espaço, pode ser praticado por todas as idades e níveis. As aulas experimentais acontecem todos os dias, com exceção das terças-feiras.

O local oferece um pacote de 10 aulas, com equipamento incluso, por R$ 1.800. Os horários podem ser agendados previamente de forma online ou diretamente na barraca.

Dorian Glaydson, proprietário da barraca, afirma que o foco do local é a reunião das famílias. Por isso, a casa aposta em um cardápio que tem a cara da praia: peixes, frutos do mar, batatinha frita... A trilha sonora é garantida de sexta a segunda-feira.

Vila do Kite Lounge