Enquete final The Masked Singer hoje, 24/04: quem é o Camaleão? Vote

Neste domingo, 22 de abril (22/04), os jurados seguem tentando descobrir quem é o Camaleão do The Masked Singer Brasil. Os palpites sobre o personagem já surgiram no programa, que agora passa aos domingos na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Vote na enquete: quem você acha que é o Camaleão do Masked Singer Brasil?

The Masked Singer Brasil: quem é o Camaleão? Veja dicas:

“Quando filhote, eu era na minha, no meu galho. Até brincava com meus amigos, mas o que eu já curtia mesmo, era um palco para mudar de jeito e de cor. Ser vários sempre foi minha brincadeira favorita. Comecei cedo. Minha mãe e minha avó que notaram meu talento precoce. No meu quarto, não faltavam videogames, CDs de novela, bandas de rock e muitos livros”

Presentes que lembram a infância: Controle de videogame. “Desde criança, eu já curtia experimentar novas peles, mesmo que virtuais”



"Eu já vivi um outro bicho na televisão”

>> Quem é o Camaleão do Masked Singer? Veja palpites e dicas anteriores

Enquete The Masked Singer hoje, 24/04: quem é o Camaleão? Vote Chay Suede Icaro Silva Ney Matogrosso Nenhuma das opções Created with

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?



Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido no domingo (17/04), três personagem foram desmascarados: o Abacaxi e a dupla de Lampião e Maria Bonita.



A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.



The Masked Singer Brasil: quais os mascarados já revelados?

Sobre o assunto Enquete The Masked Singer 10/04: quem é Lampião e Maria Bonita? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 10/04: quem é o Camaleão? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 10/04: quem é o Pavão? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 10/04: quem é a Leoa? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 10/04: quem é o Dragão? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 10/04: quem é a Abacaxi? Vote

Tags