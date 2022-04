Semifinal dos The Masked Singer tem três desmascarados; Saiba quem

Neste domingo, 17, aconteceu a semifinal do programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo, e nela, três pessoas foram desmascaradas: a Abacaxi e a dupla de Lampião e Maria Bonita.

Os primeiros a serem revelados foram da dupla Lampião e Maria Bonita. Eles eram formados pelo casal MC Guimê e Lexa. Ao serem descobertos, a cantora, muito emocionada, expressou sua enorme admiração pelo marido. Na apresentação, eles cantaram a música “Because of You”, de Kelly Clarkson.

Lexa contou também que a apresentação tem um valor importantíssimo para ela pois seu avô é nordestino e representar esses personagens também tem um valor emocional. Daniela Mercury, jurada convidada deste domingo, acabou dando uma grande dica para o casal: “Vocês deveriam cantar juntos, lançar também uma carreira em dupla”, comentou ela.

A terceira desmascarada da tarde foi a cantora e atriz Isabel Fillardis que cantou a música “Fadas” de Luiz Melodia. Ao final de sua apresentação, a mesma relembrou de seu "milagre", do diagnóstico que a foi dado no ano de 2013, de um câncer na língua e do qual hoje já se encontra curada.



