The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo hoje, dia 27/03, e horário

Hoje, domingo, 27 de março (27/03), vai passar mais um episódio do The Masked Singer Brasil; veja que horas começa e os palpites dos jurados para os personagens

O reality musical The Masked Singer Brasil, apresentado por Ivete Sangalo, chega ao seu nono episódio hoje, domingo, 27 de março (27/03). O júri formado por Taís Araújo, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi tentam descobrir quem são as personalidades misteriosas por trás dos mascarados. No novo episódio a jurada convidada desta semana é Xuxa.

O reality estreou com 13 participantes, mas já desmascarou oito famosos até agora: na temporada de 2022 do programa, o último revelado foi o Cachorro, que era o cantor Amaral. Hoje se apresentam os personagens Pavão, a dupla Lampião e Maria Bonita, o Caranguejo, o Abacaxi, o Camaleão, o Dragão, a Borboleta e a Leoa

The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo e horário?

O programa The Masked Singer Brasil será exibido na TV aos domingos, pela rede Globo, hoje (27/03) às 15 horas e 35 minutos (horário de Brasília), logo depois do 'The Voice +'. Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o Globoplay.

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Aquele que sobrar é desmascarado no palco. A ideia da programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 8º episódio?

Fantasiado de Cachorro, o cantor Amaral acabou sendo o oitavo desmascarado do reality musical da TV Globo em 2022.

The Masked Singer Brasil: veja os palpites do último programa

