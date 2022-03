Aline Wirley, o Caranguejo, é 9ª eliminada do The Masked Singer Brasil 2022

The Masked Singer Brasil 2022 começou com 12 participantes fantasiados, e a cada semana um tem sua identidade revelada todo domingo. Aline Wirley, Caranguejo, foi a nona eliminada

Mais um personagem do The Masked Singer Brasil 2022 foi revelado hoje, domingo, 27 de março (27/03): o Caranguejo era a Aline Wirley, sendo ela a nona eliminada do programa. O último a deixar o Masked Singer havia sido o ex-jogador de futebol Amaral. A segunda temporada de The Masked Singer Brasil estreou no dia 23 de janeiro.

Sobre o assunto The Masked Singer Brasil: saiba tudo sobre a segunda temporada

BBB 22: que horas começa hoje, 06/03, horário e dinâmica

Sob apresentação de Ivete Sangalo e Priscila Alcântara, vencedora da primeira temporada e intérprete da Unicórnio, além da nova jurada Tatá Werneck — que substitui a cantora Simone —, o The Masked Singer Brasil passou a ser exibido aos domingos pela TV Globo. O reality conta com a presença de artistas cobertos dos pés à cabeça com fantasias para lá de inusitadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

The Masked Singer Brasil: veja os palpites de hoje (27/03)

Sobre o assunto Enquete The Masked Singer hoje, 20/03: quem é a Abacaxi? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 20/03: quem é o Caranguejo? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 20/03: quem é o Pavão? Vote

Enquete The Masked Singer 20/03: quem é a dupla Lampião e Maria Bonita?

Enquete The Masked Singer hoje, 20/03: quem é o Cachorro? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 20/03: quem é a Leoa? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 20/03: quem é o Dragão? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 20/03: quem é a Borboleta? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 20/03: quem é o Camaleão? Vote

Tags