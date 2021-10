Enquete Final The Masked Singer: quem você quer que ganhe o reality? Vote

Arara, Gata Espelhada, Unicórnio e Monstro estão na final do The Masked Singer Brasil. Vote no seu favorito para ganhar o reality musical da TV Globo e veja o dia, horário e como assistir a final do programa

Na próxima terça-feira, dia 19 de outubro (19/10), saberemos finalmente quem são os quatro finalistas mascarados do The Masked Singer Brasil, reality da TV Globo. Na data, será realizada a final do programa e apenas um personagem ganhará o título de vencedor do reality musical. Em todo a atração, um total de 12 personagens se apresentaram e foram, aos poucos, sendo revelados. Restam quatro finalistas: Arara, Gata Espelhada, Unicórnio e o Monstro.

Os quatro personagens se enfrentarão pela última vez na grande final e, finalmente, iremos descobrir as identidades dos mascarados. Relembre quem já saiu do The Masked Singer Brasil:

Veja os últimos palpites dos jurados de cada personagem finalista do reality:

Final The Masked Singer Brasil: quando vai ser

A final do reality The Masked Singer Brasil será transmitida no dia 19 de outubro (19/10), uma terça-feira. No dia, vamos conhecer quem está por trás das máscaras do Unicórnio, Arara, Gata Espelhada e do Monstro, além do vencedor do prêmio de R$ 150 mil. O programa não passará hoje, terça-feira, dia 12 de outubro (12/10), devido ao jogo do Campeonato Brasileiro Série A Bahia x Palmeiras.

Final The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo e horário?

O programa The Masked Singer Brasil é exibido na TV as terças, pela rede Globo, às 22 horas e 20 minutos (horário de Brasília). Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o Globoplay.

Enquete The Masked Singer Brasil: qual mascarado deve ganhar o reality? Vote

Enquete Final The Masked Singer: quem você quer que ganhe o reality? Arara Gata Espelhada Unicórnio Monstro





