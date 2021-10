Enquete The Masked Singer hoje, 5: quem é a Arara? Veja palpites

Os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo deram novos palpites sobre quem é a Arara no Masked Singer Brasil. Confira dicas e vote hoje, 5, na enquete em quem você acha que é o famoso por trás da máscara

Hoje, 05 de outubro (05/10), novos palpites sobre quem é a Arara no The Masked Singer Brasil surgiram entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é a Arara do Masked Singer Brasil?

Confira as novas dicas:

“Uma vez eu estava voando e dançando com amigos um ritmo no ar. Não estava acostumada e cai, machuquei a asa, escondi com as penas e ninguém percebeu. O desafio de cair é levantar e seguir”, disse.

Além de revelar que calça 40/42, a personagem já disse que foi mãe de um passarinho famoso e que, uma vez, ela estava voando e passou um besourinho. "Tô ficando muito famosa. Um moça pediu para tirar uma foto com ela. Isso nunca tinha me acontecido antes do The Masked Singer Brasil", disse. "Mas preciso focar agora. Quero cantar bem e emocionar vocês. E é isso que vai me levar adiante".

A personagem também contou duas mentiras e uma verdade: "Sou muito boa em cambalhotas / Amo cobras / Leio revista de trás para frente". Dentre as dicas antigas, a Arara calça 40/42, deu o número "70 + 4", já foi mãe de um passarinho famoso e, uma vez, ela estava voando e passou um besourinho.

Também tem como filme preferido "A Cor Púrpura"; ninguém a chama pelo primeiro nome e os santos gostam do seu nome; uma vez voou tão alto que encontrei os anjos cantando e se juntou com eles. Os jurados também apostaram nos palpites anteriores, confira aqui quais são.

The Masked Singer: os mascarados revelados até agora

Agora, os dois grupos se encontram em todos os episódios e os competidores restantes se enfrentam todas as terças nos combates. Um total de sete personagens foram desmascarados até o início do programa desta terça-feira, 05 de outubro (05/10). O último desmascarado foi o personagem Astronauta, que estava sob comando do ator Sérgio Loroza. Relembre os personagens já descobertos no The Masked Singer Brasil:

Primeiro eliminado: Cachorro-quente

Segundo eliminado: Brigadeiro

Terceiro eliminado: Coqueiro

Quarto eliminado: Boi-Bumbá

Quinto eliminado: Onça-Pintada

Sexto eliminado: Girassol

Sétimo eliminado: Astronauta



Vote na enquete: quem é quem no The Masked Singer Brasil?

Enquete: quem você acha que é a Arara no The Masked Singer?

The Masked Singer: quem é a Arara? Silvero Pereira Monica Iozzi Letícia Spiller Juliana Alves Cláudia Raia Nenhuma das opções





