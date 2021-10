Enquete The Masked Singer hoje, 5: quem é a Gata Espelhada? Veja palpites

Os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo deram novos palpites sobre quem é a Gata Espelhada no Masked Singer Brasil. Confira dicas e vote hoje, 5, na enquete em quem você acha que é a famosa por trás da máscara

Hoje, 05 de outubro (05/10), novos palpites sobre quem é a Gata Espelhada no The Masked Singer Brasil surgiram entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é a Gata Espelhada do Masked Singer Brasil?

Confira a nova dica:

“Dizem que os gatos têm sete vidas, se isso é verdade, eu não sei. Adoro viver novas histórias. Inclusive, estou sempre mudando meu visual. Já tive cabelo claro, escuro, colorido... Cada hora estou com um penteado diferente. Vocês já me viram de muitos jeitos. Hoje à noite vou entregar uma performance que ninguém nunca imaginou”, disse a Gata.

Dentre as dicas antigas da Gata Espelhada, ela já disse anteriormente que adora sair por aí com seu 'gato'. "Samba, churrasco e assistir aos jogos de futebol com o meu gato, estão entre os meus programas favoritos", disse. "Queremos viajar o mundo juntos";



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A personagem também contou duas mentiras e uma verdade: "Sou leonina / fiz ginástica olímpica quando era criança / sou filha única". Dentre as dicas antigas, a misteriosa Gata Espelhada já disse já fez grandes homenagens em suas composições; é uma artista independente e tem relação com a música desde que era uma gatinha; e tem 1,58 de altura. Os jurados também apostaram nos palpites anteriores, confira aqui quais são.

The Masked Singer: os mascarados revelados até agora

Agora, os dois grupos se encontram em todos os episódios e os competidores restantes se enfrentam todas as terças nos combates. Um total de sete personagens foram desmascarados até o início do programa desta terça-feira, 05 de outubro (05/10). O último desmascarado foi o personagem Astronauta, que estava sob comando do ator Sérgio Loroza. Relembre os personagens já descobertos no The Masked Singer Brasil:

Primeiro eliminado: Cachorro-quente

Segundo eliminado: Brigadeiro

Terceiro eliminado: Coqueiro

Quarto eliminado: Boi-Bumbá

Quinto eliminado: Onça-Pintada

Sexto eliminado: Girassol

Sétimo eliminado: Astronauta



Vote na enquete: quem é quem no The Masked Singer Brasil?

Sobre o assunto Enquete The Masked Singer hoje, 5: quem é a Jacaré? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 5: quem é o Monstro? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 5: quem é a Unicórnio? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 5: quem é a Arara? Veja palpites

Vote na enquete: quem é a Gata Espelhada no The Masked Singer Brasil?

The Masked Singer: quem é a Gata Espelhada? Carolina Dieckmann Lellê Lexa Ludmilla Sophie Charlotte Nenhuma das opções





Tags