Enquete The Masked Singer hoje, 5: quem é a Jacaré? Veja palpites

Os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo deram novos palpites sobre quem é a Jacaré no Masked Singer Brasil. Confira dicas e vote hoje, 5, na enquete em quem você acha que é a famosa por trás da máscara

Hoje, 05 de outubro (05/10), novos palpites sobre quem é a Jacaré no The Masked Singer Brasil surgiram entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é a Jacaré do Masked Singer Brasil?

Confira a nova dica:

“Tenho grandes habilidades com as mãos. Sei tocar muitos instrumentos, só a cobra que não gosta muito quando pego ela pra fazer chocalho. Adoro jogar videogame, se deixar fico horas ali até ganhar. Sou uma pessoa competitiva”, disse a personagem.

Dentre as dicas antigas da Jacaré, ela já disse anteriormente que come feito um passarinho, "de pouquinho, em pouquinho. Tenho um paladar de jacaré criança. Deve ser para combinar com esse meu jeitinho de moleque", disse. "Como carne, churrasco é comigo mesmo. Mas a comida que não fico sem é canja de galinha, sempre peço uma quando chego no hotel"



A personagem também informou duas mentiras e uma verdade: "Amo vestidos / já me apresentei com uma orquestra sinfônica / coleciono miniaturas", informou. Dentre as dicas antigas, a misteriosa Jacaré já disse “Gosto de andar de bicicleta, mas já consertei muito carro. Sei improvisar e fui indicado a vários prêmios. Cresci no meio de muitos famosos”. Ainda segundo ela, vive no pântano, "mas você pode me encontrar praia”.

Também já revelou ter como livro preferido o "Cem Dias Entre Céu e Mar"; o girassol como sua flor favorita; o sorriso é sua marca registrada; não gosta de bebida quente; e adora dançar. Os jurados também apostaram nos palpites anteriores, confira aqui quais são.

The Masked Singer: os mascarados revelados até agora

Agora, os dois grupos se encontram em todos os episódios e os competidores restantes se enfrentam todas as terças nos combates. Um total de sete personagens foram desmascarados até o início do programa desta terça-feira, 05 de outubro (05/10). O último desmascarado foi o personagem Astronauta, que estava sob comando do ator Sérgio Loroza. Relembre os personagens já descobertos no The Masked Singer Brasil:

Primeiro eliminado: Cachorro-quente

Segundo eliminado: Brigadeiro

Terceiro eliminado: Coqueiro

Quarto eliminado: Boi-Bumbá

Quinto eliminado: Onça-Pintada

Sexto eliminado: Girassol

Sétimo eliminado: Astronauta



Vote na enquete: quem é quem no The Masked Singer Brasil?

Enquete: quem você acha que é a Jacaré no The Masked Singer?

The Masked Singer: quem é a Jacaré? Leci Brandão Marjorie Estiano Mart'nália Rosa Marya Colin Zélia Duncan Nenhuma das opções





