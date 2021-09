Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Jacaré? Veja palpites

Os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo deram novos palpites sobre quem é a Jacaré no Masked Singer Brasil. Confira dicas e vote hoje, 28, na enquete em quem você acha que é o famoso por trás da máscara

Hoje, 28 de setembro (28/09), novos palpites sobre quem é a Jacaré no The Masked Singer Brasil surgiram entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é a Jacaré do Masked Singer Brasil?

Confira a nova dica:

"Eu como feito um passarinho, de pouquinho, em pouquinho. Tenho um paladar de jacaré criança. Deve ser para combinar com esse meu jeitinho de moleque", disse. "Como carne, churrasco é comigo mesmo. Mas a comida que não fico sem é canja de galinha, sempre peço uma quando chego no hotel"



A personagem também informou duas mentiras e uma verdade: "Amo vestidos / já me apresentei com uma orquestra sinfônica / coleciono miniaturas", informou. Dentre as dicas antigas, a misteriosa Jacaré já disse “Gosto de andar de bicicleta, mas já consertei muito carro. Sei improvisar e fui indicado a vários prêmios. Cresci no meio de muitos famosos”. Ainda segundo ela, vive no pântano, "mas você pode me encontrar praia”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também já revelou ter como livro preferido o "Cem Dias Entre Céu e Mar"; o girassol como sua flor favorita; o sorriso é sua marca registrada; não gosta de bebida quente; e adora dançar. Os jurados também apostaram nos palpites anteriores, confira aqui quais são.

The Masked Singer: os mascarados revelados até agora

Agora, os dois grupos se encontram em todos os episódios e os competidores restantes se enfrentam todas as terças nos combates. Um total de seis personagens foram desmascarados até o início do programa desta terça-feira, 28 de setembro (28/09). O último desmascarado foi o personagem Girassol, que estava sob comando da cantora Sandra de Sá. Relembre os personagens já descobertos no The Masked Singer Brasil:

Primeiro eliminado: Cachorro-quente

Segundo eliminado: Brigadeiro

Terceiro eliminado: Coqueiro

Quarto eliminado: Boi-Bumbá

Quinto eliminado: Onça-Pintada

Sexto eliminado: Girassol

Vote na enquete: quem é quem no The Masked Singer Brasil?

Sobre o assunto Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Unicórnio? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Arara? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Gata Espelhada? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é o Monstro? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é o Astronauta? Veja palpites

Enquete: quem você acha que é a Jacaré no The Masked Singer?

The Masked Singer Brasil: quem é Jacaré? Elba Ramalho Fafy Siqueira Luiz Caldas Mart'Nália Vera Fischer Nenhuma das opções





Tags