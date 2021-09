Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é o Astronauta? Veja palpites

Os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo deram novos palpites sobre quem é o Astronauta no Masked Singer Brasil. Confira dicas e vote hoje, 28, na enquete em quem você acha que é o famoso por trás da máscara

Hoje, 28 de setembro (28/09), novos palpites sobre quem é o Astronauta no The Masked Singer Brasil surgiram entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é o Astronauta do Masked Singer Brasil?

Confira a nova dica:

"Tem gente que não sabe como sou habilidoso em tudo que eu faço e acha que eu posso acabar pagando mico. No meu planeta, mico é vida. E faz tempo que a nave da minha fama decolou", disse. "Tudo começou exatamente 100 anos depois da fundação do meu time do coração"

Duas mentiras e uma verdade sobre o personagem também foram reveladas: "Eu quase fui policial / eu quase fui jogador de vôlei / eu quase fui pintor". Dentre as dicas antigas, o misterioso Astronauta tem 1,83m de altura; segundo ele, "já falei que fui bicho. Mas também já fui alimenot, árvore e varri a lua"; e também, segundo o personagem, "nem tudo que fiz na vida, foi coisa boa".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também já disse que tem como brincadeira favorita jogar pebolim; gosta de estar acompanhado da família e amigos e se esforça bastante para ver as pessoas desafiarem a gravidade - e já fez muitas pessoas pularem e até voarem; e é brasileiro, mas vira italiano na cozinha e faz um risoto como ninguém. Os jurados também apostaram nos palpites anteriores, confira aqui quais são.

The Masked Singer: os mascarados revelados até agora

Agora, os dois grupos se encontram em todos os episódios e os competidores restantes se enfrentam todas as terças nos combates. Um total de seis personagens foram desmascarados até o início do programa desta terça-feira, 28 de setembro (28/09). O último desmascarado foi o personagem Girassol, que estava sob comando da cantora Sandra de Sá. Relembre os personagens já descobertos no The Masked Singer Brasil:

Primeiro eliminado: Cachorro-quente

Segundo eliminado: Brigadeiro

Terceiro eliminado: Coqueiro

Quarto eliminado: Boi-Bumbá

Quinto eliminado: Onça-Pintada

Sexto eliminado: Girassol

The Masked Singer Brasil: vote em quem são os mascarados

Sobre o assunto Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Unicórnio? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Arara? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Gata Espelhada? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é o Monstro? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Jacaré? Veja palpites

Enquete: quem você acha que é o Astronauta no The Masked Singer?

The Masked Singer: quem é Astronauta? Ary Fontoura César Mello Fabiano Menotti Luis Lobianco Sergio Guizé Nenhuma das opções





Tags