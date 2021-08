Enquete The Masked Singer hoje, 31: quem é o Astronauta? Veja palpites

As noites das terças-feiras estão mais animadas na TV Globo com os episódios do The Masked Singer Brasil. Hoje, 31 de agosto (31/08), o ex-BBB Gilberto Nogueira será o jurado convidado da noite e mais de três mascarados se apresentarão no reality. Saiba quais personagens vão se apresentar na noite desta terça-feira no Masked Singer Brasil.

Masked Singer Brasil hoje: que horas começa e onde assistir ao vivo?

Os episódios do programa são exibido na TV as terças, pela rede Globo, às 22 horas e 20 minutos (horário de Brasília). Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o GloboPlay. Os episódios anteriores também estão disponíveis na plataforma.

Quem vai ser o jurado convidado de hoje no Masked Singer Brasil?



O ex-BBB Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, será o jurado convidado do episódio de hoje. Expectativa é de que o ex-participante reencontre a também ex-BBB Camila de Lucas, que está como apresentadora no reality das terças-feiras na TV Globo. Antes de Gil, a atriz Mariana Ximenes foi a jurada convidada da última edição, no dia 24 de agosto. Gil se junta aos jurados fixos Eduardo Sterblitch, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Simone.

Quem foi o último eliminado do Masked Singer Brasil?

O personagem Coqueiro foi o último eliminado da terça-feira e o terceiro do programa. O mascarado era o ex-jogador do Corinthians, Marcelinho Carioca. Durante os episódios, o Coqueiro se definiu como uma pessoa amorosa, que ama ir ao meio do campo com as outras árvores e chuta para longe o baixo astral. Com as pistas, o intuito dos jurados e da plateia é descobrir quem é o famoso por trás da fantasia.

O ex-jogador relatou gratidão ao participar do reality. "Se o filho de um gari chegou, venceu no esporte, na educação, qualquer pessoa pode chegar. Eu nunca cantei na minha vida. Não passava uma agulha. Foi um negócio extraordinário para a minha vida. Eu fiz aula de canto", incentivou.

Veja outros eliminados:

1º eliminado - Dogão (Sidney Magal)

2º eliminada - Brigadeiro (Renata Ceribelli)

Quais personagens vão se apresentar hoje no Masked Singer Brasil?

Hoje se apresentam os personagens Boi-Bumbá, Gata Espelhada, Jacaré, Monstro e Onça-Pintada. Na semana passada, se apresentaram a Arara, Girassol, Astronauta e Coqueiro, o desmascarado da noite.

Quem são os participantes no Masked Singer Brasil?

Os jurados já citaram nomes como Babu Santana, Carolina Dieckmann, Manu Gavassi e Priscila Alcântara dentre os mascarados no Masked Singer aqui. Veja abaixo os nomes e vote no seu palpite:

Como funciona o Masked Singer Brasil?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido na terça (24/08), se apresentaram os personagens Girassol, Coqueiro, Arara e Astronauta. A edição foi composta de duelos, um mascarado salvo pelos jurados e um desmascarado.

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos. O último desmascarado, ou seja, quem ganhar o reality musical, leva R$ 150 mil.

