Quando saem indicados ao Oscar 2026? Veja hora e onde assistir

Quando saem os indicados ao Oscar 2026? Veja horário e onde assistirAnúncio dos indicados acontece em breve e marca a virada da corrida pelo Oscar 2026, que terá cerimônia em março com transmissão global
A temporada do Oscar 2026 já está oficialmente em andamento e começa a ganhar contornos mais claros à medida que se aproxima o anúncio dos indicados. É a divulgação da lista oficial de concorrentes, no próximo dia 22, que costuma redefinir apostas, estratégias de campanha e o interesse do público.
Enquanto a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirma o calendário e detalha as regras de votação, os primeiros títulos começam a se consolidar no radar de críticos, especialistas e estúdios. Esse período inicial é decisivo para entender quais filmes entram de vez na corrida.
Quando serão anunciados os indicados ao Oscar 2026?
O anúncio oficial dos indicados ao Oscar 2026 acontece em 22 de janeiro de 2026.
A divulgação será feita em uma transmissão ao vivo com alcance global, seguindo o formato tradicional adotado pela Academia nos últimos anos.
Esse momento marca o início da fase mais intensa da temporada, quando a disputa se afunila e os favoritos passam a ser observados com mais atenção pelo público e pela indústria cinematográfica.
Onde assistir ao anúncio dos indicados?
A transmissão ao vivo do anúncio dos indicados poderá ser acompanhada no site oficial da premiação.
Além disso, a Academia exibirá o evento em suas redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok e Facebook.
Veículos parceiros também repercutem a divulgação, incluindo o programa Good Morning America, o ABC News Live, o Disney+ e o Hulu.
Como funciona a votação do Oscar
O processo de votação do Oscar é dividido em duas etapas principais. A primeira é dedicada às indicações, quando os membros votantes participam de uma votação online, secreta, para definir os concorrentes nas 24 categorias da premiação.
Na maioria das categorias, apenas profissionais da área correspondente votam, como atores escolhendo atuações ou diretores votando em direção.
Algumas categorias são abertas a votantes de todas as divisões. Já Melhor Filme é a mais abrangente, com participação de membros elegíveis das 19 divisões da Academia.
Caso alguma indicação seja considerada inelegível após a votação, ela não é substituída, e a categoria segue com menos concorrentes.
Na fase final, todos os membros elegíveis podem votar em todas as categorias, independentemente da área de atuação.
A cerimônia do Oscar 2026
A entrega das estatuetas do Oscar 2026 será realizada no dia 15 de março, às 20 horas, com transmissão ao vivo pela ABC e exibição simultânea em plataformas digitais.
Os vencedores são revelados apenas durante a cerimônia, encerrando oficialmente a temporada.
O termômetro da corrida pelo Oscar
Mesmo antes da divulgação das indicações, alguns padrões já se repetem na temporada 2026. Filmes exibidos e premiados em festivais como Cannes, Veneza, Toronto, Sundance e Berlim costumam largar com vantagem simbólica na disputa.
Produções lançadas no segundo semestre de 2025 também tendem a ganhar força por permanecerem mais frescas na memória dos votantes. A disputa inclui tanto grandes produções de estúdio, com forte apelo técnico, quanto dramas autorais, biografias e filmes mais intimistas.
Nos últimos anos, a Academia tem demonstrado maior abertura a gêneros variados, incluindo suspense, terror psicológico e narrativas não convencionais, ampliando o leque de possíveis indicados.
Possíveis indicados ao Oscar 2026
Antes mesmo do anúncio oficial, alguns títulos já aparecem como fortes candidatos a Melhor Filme, segundo projeções da indústria e o histórico de seus realizadores. Entre eles estão “Uma Batalha Após a Outra”, “Pecadores”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Valor Sentimental”, “Bugonia”, “Jay Kelly”, “Wicked: Parte 2”, “Avatar: Fogo e Cinzas” e “O Agente Secreto”.
Também figuram nas apostas produções como “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, e “F1”, de Joseph Kosinski, além de projetos assinados por cineastas consagrados como Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Yorgos Lanthimos e Joachim Trier.