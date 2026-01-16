Quando saem indicados ao Oscar 2026? Veja hora e onde assistir

A votação do Oscar acontece de forma totalmente online e secreta. Saiba mais sobre a premiação e quando saem os indicados. / Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy

A temporada do Oscar 2026 já está oficialmente em andamento e começa a ganhar contornos mais claros à medida que se aproxima o anúncio dos indicados. É a divulgação da lista oficial de concorrentes, no próximo dia 22, que costuma redefinir apostas, estratégias de campanha e o interesse do público. Enquanto a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirma o calendário e detalha as regras de votação, os primeiros títulos começam a se consolidar no radar de críticos, especialistas e estúdios. Esse período inicial é decisivo para entender quais filmes entram de vez na corrida.

Onde assistir ao anúncio dos indicados? A transmissão ao vivo do anúncio dos indicados poderá ser acompanhada no site oficial da premiação. Além disso, a Academia exibirá o evento em suas redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Veículos parceiros também repercutem a divulgação, incluindo o programa Good Morning America, o ABC News Live, o Disney+ e o Hulu.