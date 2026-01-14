Filme do cearense Allan Deberton é selecionado para Festival de Berlim

Filme "Feito Pipa", dirigido pelo cearense Allan Deberton, é protagonizado por Yuri Gomes e por Lázaro Ramos / Crédito: Jamille Queiroz/Divulgação

O filme “Feito Pipa”, dirigido pelo cearense Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, foi selecionado para o 76º Festival de Berlim, um dos maiores e mais importantes festivais de cinema do mundo. A obra faz estreia mundial no evento na mostra competitiva Generation, dedicada a filmes com temáticas e protagonistas infantojuvenis. O festival é realizado entre 12 e 22 de fevereiro em Berlim, capital da Alemanha.

A produção é também protagonizada por Yuri Gomes e Teca Pereira. Na trama, Gugu é um garoto de quase 12 anos que sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Criado livremente pela avó, Dilma, ele fará de tudo para evitar precisar morar com o pai, com quem tem relação desafiadora. "Feito Pipa": filme com narrativa sensível e filmado no interior do Ceará O elenco de "Feito Pipa" também conta nomes como Georgina Castro, Castro Francisco, Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Nathyel Martins, Manuela Paulino, Pablo Vinícios e Enzo Uejo. A obra foi filmada na cidade de Quixadá e em municípios vizinhos, no interior do Ceará.

O filme se passa às margens da barragem de Araújo Lima, onde após anos de seca é revelada uma antiga cidade submersa em ruínas. Segundo os realizadores, "Feito Pipa" constrói uma narrativa sensível sobre amadurecimento, memória, afeto e amor. Para Allan Deberton, a seleção para o Festival de Berlim é como "um sonho acontecendo". "É a conquista da melhor vitrine que este filme poderia ter. Pessoalmente, é muito emocionante ver um filme que fala de desejo de pertencimento, de família e de coragem sendo acolhido num festival onde o olhar é exigente e afetuoso ao mesmo tempo. É como se a Berlinale dissesse: "essa experiência importa". E isso dá ao filme um alcance simbólico e humano gigantesco", disse o diretor em comunicado à imprensa.