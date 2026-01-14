Filme do cearense Allan Deberton é selecionado para Festival de Berlim

Filme do cearense Allan Deberton é selecionado para Festival de BerlimLonga-metragem "Feito Pipa", dirigido pelo cearense Allan Deberton e com Lázaro Ramos no elenco, foi selecionado para mostra competitiva do Festival de Berlim
O filme “Feito Pipa”, dirigido pelo cearense Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, foi selecionado para o 76º Festival de Berlim, um dos maiores e mais importantes festivais de cinema do mundo.
A obra faz estreia mundial no evento na mostra competitiva Generation, dedicada a filmes com temáticas e protagonistas infantojuvenis. O festival é realizado entre 12 e 22 de fevereiro em Berlim, capital da Alemanha.
A produção é também protagonizada por Yuri Gomes e Teca Pereira. Na trama, Gugu é um garoto de quase 12 anos que sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Criado livremente pela avó, Dilma, ele fará de tudo para evitar precisar morar com o pai, com quem tem relação desafiadora.
“Feito Pipa”: filme com narrativa sensível e filmado no interior do Ceará
O elenco de “Feito Pipa” também conta nomes como Georgina Castro, Castro Francisco, Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Nathyel Martins, Manuela Paulino, Pablo Vinícios e Enzo Uejo. A obra foi filmada na cidade de Quixadá e em municípios vizinhos, no interior do Ceará.
O filme se passa às margens da barragem de Araújo Lima, onde após anos de seca é revelada uma antiga cidade submersa em ruínas. Segundo os realizadores, “Feito Pipa” constrói uma narrativa sensível sobre amadurecimento, memória, afeto e amor.
Para Allan Deberton, a seleção para o Festival de Berlim é como “um sonho acontecendo”. “É a conquista da melhor vitrine que este filme poderia ter. Pessoalmente, é muito emocionante ver um filme que fala de desejo de pertencimento, de família e de coragem sendo acolhido num festival onde o olhar é exigente e afetuoso ao mesmo tempo. É como se a Berlinale dissesse: “essa experiência importa”. E isso dá ao filme um alcance simbólico e humano gigantesco”, disse o diretor em comunicado à imprensa.
Confira sinopse de “Feito Pipa”
Gugu é um menino de quase 12 anos, sonhador e apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o cria de forma livre e afetuosa, sem se preocupar com os julgamentos dos moradores da cidade.
A relação do garoto com o pai Batista é difícil, feita de ausências, expectativas e afetos não ditos. Avó e neto moram sozinhos ao lado da barragem de Araújo Lima que, após anos de seca, começa a revelar as ruínas de uma antiga cidade submersa, trazendo à tona lembranças que mudaram a vida da família.
Veja ficha técnica de “Feito Pipa”
- Direção: Allan Deberton
- Roteiro: André Araújo
- Dir. Fotografia: Luciana Baseggio, ABC, DAFB / Daniel Donato
- Montagem: Mariana Nunes Gomes
- Música: João Victor Barroso
- Supervisor de Edição de Som: Miriam Biderman, ABC
- Desenho de Som: Ricardo Reis, ABC
- Mixador: Toco Cerqueira
- Direção de Arte: Dayse Barreto
- Figurino: Gabriella Marra
- Maquiagem: Natiê Cortez
- Casting: Luciana Vieira
- Produção: Karen Castanho, Bianca Villar, Fernando Fraiha, Allan Deberton
- Produção executiva: Marcelo Pinheiro, Fred Burle, Maurício Macêdo
- Produção Associada: Lázaro Ramos, João Macedo, Ariadne Mazzetti
- Elenco: Yuri Gomes (Gugu), Lázaro Ramos (Batista), Teca Pereira (Dilma), Georgina Castro, Castro Francisco, e apresentando as crianças Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Nathyel Martins, Manuela Paulino, Pablo Vinícios e Enzo Uejo.