'O Agente Secreto' vence Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

￼KLEBER Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux, vencedores do prêmio de Melhor Filme Internacional / Crédito: Amy Sussman / Getty Images via AFP

O filme brasileiro “O Agente Secreto” venceu o Globo de Ouro 2026 de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Dirigido por Kléber Mendonça Filho, o longa-metragem traz no elenco Wagner Moura como protagonista. Foi a segunda vitória de um filme brasileiro nessa categoria no Globo de Ouro. Em 1999, “Central do Brasil”, estrelado por Fernanda Montenegro, também conquistou a estatueta.

O longa é ambientado em 1977, durante a ditadura militar brasileira. A trama se ancora na figura de Marcelo, um especialista em tecnologia que tenta refazer sua vida após um passado marcado por perseguição. Ele se muda de São Paulo para Recife, buscando recomeço, mas acaba confrontado com segredos, vigilância e tensões políticas. "O Agente Secreto" concorria contra as produções estrangeiras: "Foi Apenas Um Acidente" (França), "Sem Outra Escolha" (Coreia do Sul), "Valor Sentimental" (Noruega), "Sirt" (Espanha) e "A Voz De Hind Rajab" (Tunísia).