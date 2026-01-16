Votação que define indicados ao Oscar termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (16) a votação que definirá os indicados ao Oscar 2026.— entre atores, diretores, roteiristas e executivos — que integram a Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). A lista final de indicados será divulgada na próxima quinta-feira (22).

Nesta primeira fase, os membros da academia votam majoritariamente dentro de suas próprias áreas: atores indicam atuações, diretores votam em direção, técnicos escolhem categorias técnicas. A exceção é Melhor Filme, para a qual todos os votantes participam.

A 98ª edição do Oscar terá a cerimônia realizada em 15 de março de 2026, em Los Angeles, tradicionalmente no Dolby Theatre.

Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega competitivo ao anúncio dos finalistas. O destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece em Melhor Direção de Elenco.

O longa brasileiro venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional, o que ampliou sua visibilidade entre os votantes.