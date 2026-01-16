Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Votação que define indicados ao Oscar termina nesta sexta

Autor Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Ver perfil do autor
Termina nesta sexta-feira (16) a votação que definirá os indicados ao Oscar 2026. A etapa, iniciada na segunda-feira (12), reúne os votos de mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica — entre atores, diretores, roteiristas e executivos — que integram a Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). A lista final de indicados será divulgada na próxima quinta-feira (22).

Nesta primeira fase, os membros da academia votam majoritariamente dentro de suas próprias áreas: atores indicam atuações, diretores votam em direção, técnicos escolhem categorias técnicas. A exceção é Melhor Filme, para a qual todos os votantes participam.

A 98ª edição do Oscar terá a cerimônia realizada em 15 de março de 2026, em Los Angeles, tradicionalmente no Dolby Theatre.

Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega competitivo ao anúncio dos finalistas. O destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece em Melhor Direção de Elenco.

O longa brasileiro venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional, o que ampliou sua visibilidade entre os votantes.

O país ainda marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado em Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

O documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que está na produção independente americana Sonhos de Trem, também aparecem nas pré-listas técnicas.

Há ainda expectativa de que o Brasil possa alcançar até nove indicações, incluindo a possibilidade de Wagner Moura figurar entre os concorrentes a Melhor Ator por O Agente Secreto.

Confira as pré-listas com presença brasileira

Melhor Filme Internacional (15 selecionados)

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)
  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • O Som da Queda (Alemanha)
  • Homebound (Índia)
  • O Bolo do Presidente (Iraque)
  • Kokuho (Japão)
  • Tudo Que Resta de Você (Jordânia)
  • Valor Sentimental (Noruega)
  • Palestina 36 (Palestina)
  • A Única Saída (Coreia do Sul)
  • Sirât (Espanha)
  • Late Shift (Suíça)
  • A Garota Canhota (Taiwan)
  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Direção de Elenco

  • O Agente Secreto
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sirât
  • A Hora do Mal
  • Wicked: Parte 2

Melhor Documentário de Longa-Metragem

  • Apocalipse nos Trópicos
  • Yanuni
  • The Alabama Solution
  • Coexistence, My Ass!
  • Come See Me in the Good Light
  • Cover-Up
  • Cutting Through Rocks
  • Folktales
  • Holding Liat
  • Mr. Nobody Against Putin
  • Mistress Dispeller
  • My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
  • The Perfect Neighbor
  • Seeds
  • 2000 Meters to Andriivka

Melhor Fotografia

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
  • Sirât
  • Wicked: Parte 2
  • O Som da Queda
  • Song Sung Blue – Um Sonho a Dois
  • Balada de um Jogador
  • Bugonia
  • Morra, Amor
  • F1
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Curta-Metragem em Live Action

  • Amarela
  • Ado
  • Beyond Silence
  • The Boy with White Skin
  • Butcher’s Stain
  • Butterfly on a Wheel
  • Dad’s Not Home
  • Extremist
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Pantyhose
  • The Pearl Comb
  • Rock, Paper, Scissors
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Além dessas, o Oscar mantém pré-listas em categorias como som, trilha sonora original, canção original, maquiagem e penteados e efeitos visuais.

