Suspense com Matt Damon e Ben Affleck envolve pela desconfiança

Em "Dinheiro Suspeito", novo suspense da Netflix, Matt Damon e Ben Affleck interpretam o tenente Dane Dumars e o sargento JD Byrne / Crédito: Claire Folger/Divulgação

Era para ser apenas uma batida em busca de milhares de dólares ilícitos em uma casa abandonada. A partir de uma denúncia anônima pós-expediente, uma equipe de policiais de Miami é deslocada para averiguar a situação. Poderia ser mais uma ação de rotina. Relatar aos superiores, fazer a contagem e entregar o dinheiro. Seria de rotina se, em vez de milhares de dólares, eles não tivessem encontrado US$ 20 milhões escondidos. Seria de rotina se outras forças não estivessem atrás de tamanha fortuna. Seria de rotina se os próprios policiais não se vissem cercados em meio à cobiça e a mentiras de seus colegas.

Agora, os rumos da missão mudaram: diante de tanto dinheiro, o desejo de embolsar parte da quantia impera e a desconfiança atinge a todos. Quem escapará dessa e quem irá se corromper? Essa é a premissa do novo filme da Netflix, "Dinheiro Suspeito", que envolve o público a partir das tensões criadas pela falta de confiança entre os personagens. A obra chega ao streaming nesta sexta-feira, 16. Estrelado por nomes como Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun ("The Walking Dead") e Teyana Taylor ("Uma Batalha Após A Outra"), o longa-metragem é aposta de suspense e ação da plataforma neste início de ano.

Dinheiro Suspeito: entre a adrenalina e o suspense Com roteiro e direção de Joe Carnahan, “Dinheiro Suspeito” imerge no equilíbrio entre a adrenalina do temor ao inimigo e o suspense da investigação da apreensão milionária. A obra é ambientada por poucos cenários, reduzindo a chance da história assumir um tom megalomaníaco e se deixar ser levada por caminhos que não interessam ao enredo. As poucas locações acabam permitindo aos realizadores o foco nos comportamentos humanos em vez de preferir dar destaque a cenas mais complexas de ação.

Elas existem, mas ocorrem em momentos pontuais do filme e coerentes à proposta. Pelo valor encontrado e por outras pessoas estarem interessadas no dinheiro, é natural pensar no confronto pela força. Entretanto, esse tipo de duelo não rege a condução da trama. Quem faz isso é a desconfiança, sentimento vendido logo de cara pelo filme. De fato, faz sentido.

A equipe de policiais, tão unida no início, desmorona pouco a pouco. Ninguém confia em ninguém e a situação piora gradativamente. Dinheiro Suspeito: qual é o limite da ética de um policial?

A integridade e a ética desses profissionais são postas em xeque a todo momento. Eles ocupam um cargo que não abre (ou não deve abrir) brecha para corrupção. O problema é que cada um tem seu motivo para pegar uma parte do dinheiro, desde dificuldades financeiras a “ter perdido tudo na vida”.