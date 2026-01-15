Suspense com Matt Damon e Ben Affleck envolve pela desconfiança

Netflix: suspense com Matt Damon e Ben Affleck envolve pela desconfiançaCom Matt Damon e Ben Affleck, novo filme de suspense da Netflix envolve espectador pela desconfiança entre policiais diante de uma descoberta de milhões de dólares
Era para ser apenas uma batida em busca de milhares de dólares ilícitos em uma casa abandonada. A partir de uma denúncia anônima pós-expediente, uma equipe de policiais de Miami é deslocada para averiguar a situação. Poderia ser mais uma ação de rotina. Relatar aos superiores, fazer a contagem e entregar o dinheiro.
Seria de rotina se, em vez de milhares de dólares, eles não tivessem encontrado US$ 20 milhões escondidos. Seria de rotina se outras forças não estivessem atrás de tamanha fortuna. Seria de rotina se os próprios policiais não se vissem cercados em meio à cobiça e a mentiras de seus colegas.
Agora, os rumos da missão mudaram: diante de tanto dinheiro, o desejo de embolsar parte da quantia impera e a desconfiança atinge a todos. Quem escapará dessa e quem irá se corromper?
Essa é a premissa do novo filme da Netflix, “Dinheiro Suspeito”, que envolve o público a partir das tensões criadas pela falta de confiança entre os personagens. A obra chega ao streaming nesta sexta-feira, 16.
Estrelado por nomes como Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun (“The Walking Dead”) e Teyana Taylor (“Uma Batalha Após A Outra”), o longa-metragem é aposta de suspense e ação da plataforma neste início de ano.
Dinheiro Suspeito: entre a adrenalina e o suspense
Com roteiro e direção de Joe Carnahan, “Dinheiro Suspeito” imerge no equilíbrio entre a adrenalina do temor ao inimigo e o suspense da investigação da apreensão milionária.
A obra é ambientada por poucos cenários, reduzindo a chance da história assumir um tom megalomaníaco e se deixar ser levada por caminhos que não interessam ao enredo.
As poucas locações acabam permitindo aos realizadores o foco nos comportamentos humanos em vez de preferir dar destaque a cenas mais complexas de ação.
Elas existem, mas ocorrem em momentos pontuais do filme e coerentes à proposta. Pelo valor encontrado e por outras pessoas estarem interessadas no dinheiro, é natural pensar no confronto pela força.
Entretanto, esse tipo de duelo não rege a condução da trama. Quem faz isso é a desconfiança, sentimento vendido logo de cara pelo filme. De fato, faz sentido.
A equipe de policiais, tão unida no início, desmorona pouco a pouco. Ninguém confia em ninguém e a situação piora gradativamente.
Dinheiro Suspeito: qual é o limite da ética de um policial?
A integridade e a ética desses profissionais são postas em xeque a todo momento. Eles ocupam um cargo que não abre (ou não deve abrir) brecha para corrupção.
O problema é que cada um tem seu motivo para pegar uma parte do dinheiro, desde dificuldades financeiras a “ter perdido tudo na vida”.
Há até passagens nas quais são reforçados os problemas de orçamento de seus departamentos, “sem terem verba para horas extras”. Ora, nesses cenários é válido separar alguma quantia, não? Afinal, talvez nem faça falta pegar uma pequena parte dos US$ 20 milhões.
Bem, isso é o que o roteiro apresenta a eles, mas a postura de alguns policiais pode desmantelar esse plano corrupto, o que também os coloca na mira.
Essas tensões preenchem a produção e mostram que, às vezes, a confiança realmente tem preço.
Dinheiro Suspeito: atuações convincentes e parceria revisitada
Em “Dinheiro Suspeito”, valem ser ressaltadas as atuações, capazes de transmitir, na medida certa, os sentimentos de urgência, aflição e desconfiança sobre os cenários que se desenham na trama.
Ao espectador, resta esperar e observar as soluções e descobertas finais com a mesma angústia dos personagens.
Nesse sentido, destaque para os protagonistas. Por motivos diferentes, Matt Damon e Ben Affleck conferem aos seus personagens elementos eficientes de captura de atenção do público.
As interpretações do tenente Dane Dumars e do sargento JD Byrne convencem desde as posturas corporais às intensidades nos diálogos.
Afinal, realmente são amigos ou há conflito de interesses por trás? A dúvida é segurada pela plateia até os últimos momentos do filme — influência do roteiro, claro, mas também das atuações. Damon-Affleck é uma colaboração antiga, o que certamente contribui para a sintonia em cena.
Como esquecer de “Gênio Indomável” (1997), com o qual ganharam o Oscar de melhor roteiro? Ou de “Air: A História Por Trás do Logo” (2023)? Esses são apenas alguns exemplos dessa parceria de longa data — e de grande sucesso.
Dinheiro Suspeito: o problema do didatismo
Mesmo com acertos, “Dinheiro Suspeito” é afetado por questões que não são inéditas - na verdade, elas têm impactado filmes e séries nos últimos anos, principalmente de streamings: o didatismo e a redundância.
No caso do longa-metragem, os problemas se concentram no início, quando a obra “precisa” pontuar de forma literal aquilo que será o tom do enredo: a desconfiança.
Isso ocorre, por exemplo, em um diálogo entre personagens, quando uma delas aconselha expressamente a outra a “não confiar em ninguém”.
Quanto ao didatismo, ele é identificado em uma passagem na qual ocorre um interrogatório com policiais e, ao citar uma sigla, um deles precisa explicá-la, porque o outro não sabe seu significado — nesse caso, funcionando como se fosse o espectador.
A falta de maior margem para as entrelinhas pode afeta a fluidez da obra. Entretanto, não é capaz de estragar a experiência de quem a vê.
Ao longo de quase duas horas, o filme consegue reter bem a atenção, em uma trama cujas reviravoltas não parecem óbvias e surpreendem, de fato, pelos seus desfechos. Vale conferir.