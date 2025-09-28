Variety aposta em vitória de Wagner Moura no Oscar 2026

"O Agente Secreto" será exibido em mais de 90 países / Crédito: VICTOR JUCA/DIVULGAÇÃO

Faltam ainda seis meses para a entrega dos prêmios do Oscar 2026, mas a corrida já começou. Críticos e publicações especializadas em todo o mundo intensificam suas previsões sobre quem deve aparecer entre os indicados. E, para os brasileiros, uma das apostas mais recentes traz motivos de comemoração. A revista americana Variety incluiu o ator Wagner Moura como favorito na categoria de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. Na lista, ele aparece à frente de nomes como Leonardo DiCaprio, indicado por Uma Batalha Após a Outra, e Dwayne Johnson, por Coração de Lutador.

Além de Melhor Ator, a publicação prevê que o filme brasileiro também concorra em Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Caso a previsão se concretize, o Brasil pode conquistar sua segunda estatueta consecutiva no Oscar. Um thriller político em Recife dos anos 70 Ambientado em Recife, em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade. No entanto, ele se vê diante de um cenário marcado por repressão, vigilância e segredos sombrios, que revelam o peso político e social da década. A narrativa costura uma crítica à sociedade e à política brasileira dos anos de ditadura, abordando temas como restrição de direitos, violência do regime e uso da tecnologia como ferramenta de controle totalitário. O longa reúne nomes consagrados do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Hermila Guedes. O ator alemão Udo Kier, que já havia trabalhado com Mendonça Filho em Bacurau, também integra o elenco.