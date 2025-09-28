Variety aposta em vitória de Wagner Moura no Oscar 2026

Variety aposta em vitória de Wagner Moura no Oscar 2026Cerimônia da maior premiação do cinema acontece em 15 de março de 2026
Faltam ainda seis meses para a entrega dos prêmios do Oscar 2026, mas a corrida já começou. Críticos e publicações especializadas em todo o mundo intensificam suas previsões sobre quem deve aparecer entre os indicados. E, para os brasileiros, uma das apostas mais recentes traz motivos de comemoração.
A revista americana Variety incluiu o ator Wagner Moura como favorito na categoria de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. Na lista, ele aparece à frente de nomes como Leonardo DiCaprio, indicado por Uma Batalha Após a Outra, e Dwayne Johnson, por Coração de Lutador.
Além de Melhor Ator, a publicação prevê que o filme brasileiro também concorra em Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Caso a previsão se concretize, o Brasil pode conquistar sua segunda estatueta consecutiva no Oscar.
Um thriller político em Recife dos anos 70
Ambientado em Recife, em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade. No entanto, ele se vê diante de um cenário marcado por repressão, vigilância e segredos sombrios, que revelam o peso político e social da década.
A narrativa costura uma crítica à sociedade e à política brasileira dos anos de ditadura, abordando temas como restrição de direitos, violência do regime e uso da tecnologia como ferramenta de controle totalitário.
O longa reúne nomes consagrados do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Hermila Guedes. O ator alemão Udo Kier, que já havia trabalhado com Mendonça Filho em Bacurau, também integra o elenco.
A direção é assinada por Kleber Mendonça Filho, conhecido por títulos como Aquarius e Bacurau, que divide também o roteiro da obra.
Estreia no Brasil
Distribuído pela Vitrine Filmes, O Agente Secreto chega às salas brasileiras em 6 de novembro. O lançamento promete atrair a atenção não somente pelo peso artístico, mas também pela possibilidade de ser um marco na história do cinema nacional caso confirme sua força no Oscar.
A recepção ao filme tem sido marcada por entusiasmo. No Festival de Cannes deste ano, O Agente Secreto conquistou prêmios de grande prestígio: Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho, Melhor Ator para Wagner Moura, além da Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da FIPRESCI.
O sucesso em Cannes consolidou a posição do filme como um dos grandes representantes do cinema brasileiro no circuito internacional e reforçou as expectativas para a temporada de premiações.