"O Agente Secreto": saiba onde assistir em Fortaleza

O premiado filme brasileiro "O Agente Secreto", vencedor do Globo de Ouro 2026 de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e que garantiu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator em Filme – Drama, estreou em 6 de novembro de 2025 e ainda pode ser visto em diferentes pontos de Fortaleza. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa mistura drama e thriller político ao revisitar o Brasil sob a ditadura militar, conquistando público e crítica no País e no exterior.

Premiações e destaque internacional Além do prêmio individual, "O Agente Secreto" venceu o Globo de Ouro 2026 de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A conquista marca apenas a segunda vitória de um filme brasileiro na categoria, após "Central do Brasil", em 1999. A atuação de Wagner Moura rendeu ao ator o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme – Drama, feito inédito para um brasileiro. Ele se tornou o primeiro do país a conquistar a estatueta nessa categoria, juntando-se a Fernanda Torres como os únicos brasileiros premiados no Globo de Ouro.

Moura superou concorrentes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. O longa também foi premiado em festivais como Cannes e segue sendo apontado por críticos internacionais como um forte candidato ao Oscar. Onde assistir "O Agente Secreto" em Fortaleza As informações sobre as exibições em Fortaleza estão entre as mais buscadas pelo público. Até o momento, O Agente Secreto ainda não tem previsão de estreia nas plataformas de streaming.

Abaixo, confira os detalhes por cinema sobre como e onde assistir ao filme. Cinema Shopping Benfica Endereço: Avenida Carapinima, 2200 – Benfica



Avenida Carapinima, 2200 – Benfica Sessão: 18h40



18h40 Ingressos: venda online por link oficial do cinema UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Endereço: Avenida Washington Soares, 85 – Edson Queiroz



Avenida Washington Soares, 85 – Edson Queiroz Sessão: 20h35



20h35 Ingressos: venda online por link oficial da rede Cineteatro São Luiz – Sala Luiz Severiano Ribeiro Datas: 14 e 15 de janeiro (quarta e quinta-feira)



14 e 15 de janeiro (quarta e quinta-feira) Horário: 19h



19h Classificação indicativa: 16 anos



16 anos Ingressos: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia) Observação: ocupação dos assentos por ordem de chegada O Cineteatro São Luiz oferece benefício de meia-entrada para estudantes, idosos, crianças de 3 a 12 anos, pessoas com deficiência e acompanhante, professores da rede pública de Fortaleza, jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos e doadores regulares de sangue, mediante comprovação.