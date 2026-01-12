"O Agente Secreto": saiba onde assistir em Fortaleza

"O Agente Secreto": saiba onde assistir ao filme em FortalezaDuplamente premiado no Globo de Ouro, filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura segue em cartaz nos cinemas; veja horários, sessões e ingressos
O premiado filme brasileiro "O Agente Secreto", vencedor do Globo de Ouro 2026 de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e que garantiu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator em Filme – Drama, estreou em 6 de novembro de 2025 e ainda pode ser visto em diferentes pontos de Fortaleza.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa mistura drama e thriller político ao revisitar o Brasil sob a ditadura militar, conquistando público e crítica no País e no exterior.
Confira a seguir a sinopse do longa-metragem, os horários das sessões e onde assistir O Agente Secreto em Fortaleza:
"O Agente Secreto": qual a sinopse do filme
A história se passa em Recife, no ano de 1977, em pleno regime militar. Marcelo, personagem de Wagner Moura, é um especialista em tecnologia que foge de um passado violento em São Paulo e retorna à cidade natal em busca de tranquilidade. O que ele encontra, no entanto, é um ambiente marcado por paranoia, vigilância constante e tensões políticas.
O filme aborda temas como memória, repressão e a fragilidade da verdade, retratando um país dividido e emocionalmente sufocado.
Premiações e destaque internacional
Além do prêmio individual, "O Agente Secreto" venceu o Globo de Ouro 2026 de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A conquista marca apenas a segunda vitória de um filme brasileiro na categoria, após "Central do Brasil", em 1999.
A atuação de Wagner Moura rendeu ao ator o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme – Drama, feito inédito para um brasileiro. Ele se tornou o primeiro do país a conquistar a estatueta nessa categoria, juntando-se a Fernanda Torres como os únicos brasileiros premiados no Globo de Ouro.
Moura superou concorrentes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. O longa também foi premiado em festivais como Cannes e segue sendo apontado por críticos internacionais como um forte candidato ao Oscar.
Onde assistir "O Agente Secreto" em Fortaleza
As informações sobre as exibições em Fortaleza estão entre as mais buscadas pelo público. Até o momento, O Agente Secreto ainda não tem previsão de estreia nas plataformas de streaming.
Abaixo, confira os detalhes por cinema sobre como e onde assistir ao filme.
Cinema Shopping Benfica
- Endereço: Avenida Carapinima, 2200 – Benfica
- Sessão: 18h40
- Ingressos: venda online por link oficial do cinema
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza
- Endereço: Avenida Washington Soares, 85 – Edson Queiroz
- Sessão: 20h35
- Ingressos: venda online por link oficial da rede
Cineteatro São Luiz – Sala Luiz Severiano Ribeiro
- Datas: 14 e 15 de janeiro (quarta e quinta-feira)
- Horário: 19h
- Classificação indicativa: 16 anos
- Ingressos: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia)
Observação: ocupação dos assentos por ordem de chegada
O Cineteatro São Luiz oferece benefício de meia-entrada para estudantes, idosos, crianças de 3 a 12 anos, pessoas com deficiência e acompanhante, professores da rede pública de Fortaleza, jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos e doadores regulares de sangue, mediante comprovação.
A bilheteria física funciona de terça a sexta, das 9h30 às 18h; aos sábados, das 9h30 às 17h; e, aos domingos, abre duas horas antes do evento até o início da sessão.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente