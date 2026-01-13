Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filme 'Manas' é indicado a prêmio da Academia Espanhola de Cinema

Filme 'Manas' é indicado a prêmio da Academia Espanhola de Cinema

Dirigido por Marianna Brennand, drama concorre no chamado "Oscar da Espanha" com filmes da Argentina, Chile, Costa Rica e Colômbia
Atualizado às Autor Arthur Gadelha
Autor
Arthur Gadelha Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na tarde desta terça-feira, 13, a Academia Espanhola de Cinema anunciou os filmes indicados aos 40º Prêmio Goya, referenciado como o “Oscar da Espanha”. Na categoria de Melhor Filme Ibero-americano está o brasileiro “Manas”, dirigido por Marianna Brennand. O filme concorre com “Belén”, de Dolores Fonzi (Argentina), “La Misteriosa Mirada Del Flamenco”, de Diego Céspedes (Chile), La Piel del Agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica) e “Un Poeta”, de Simón Mesa Soto (Colômbia).

O filme estreou no Festival de Veneza 2024 e venceu o prêmio principal da seção "Giornate degli Autori". Estreou no circuito brasileiro de cinema em maio de 2025, mês em que Brennand foi homenageada com o prêmio Women In Motion no Festival de Cannes.

Estrelada por Jamille Correa, Romulo Braga e a cearense Fátima Macêdo, a trama usa a ficção para denunciar a exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, no Pará. Abordando o tema de forma sensível e impactante, a obra rendeu discussões não apenas no Brasil. Nos EUA, o filme recebeu exibições para membros da Academia de Artes e Ciências de Hollywood, uma delas apresentada por Sean Penn e Júlia Roberts.

Dentre os destaques dos demais indicados do 40º Goya, estão os filmes que “O Agente Secreto” venceu no 83º Globo de Ouro: o espanhol “Sirât”, de Oliver Laxe; o iraniano “Foi Apenas um Acidente”, de Jafar Panahi; e “Valor Sentimental”, de Joachim Trier.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 28 de fevereiro no Auditório Forum CCIB, em Barcelona, com apresentação do ator Luis Tosar e da cantora, compositora e atriz Rigoberta Bandini. O anúncio será transmitido ao vivo no canal Goya Awards no YouTube .

“Manas” está disponível para assistir na Globoplay.

Confira a lista completa indicados:

Melhor filme

  • La cena
  • Los Domingos
  • Maspalomas
  • Sirât
  • Sorda

Melhor direção

  • Alauda Ruiz de Azúa por "Los Domingos"
  • Aitor Arregi; Jose Mari Goenaga por "Maspalomas"
  • Carla Simón por "Romería"
  • Oliver Laxe por "Sirât"
  • Albert Serra por "Tardes de soledad"

Melhor direção estreante

  • Ion de Sosa por "Balearic"
  • Jaume Claret Muxart por "Estrany riu"
  • Gemma Blasco por "La furia"
  • Gerard Oms por "Muy lejos"
  • Eva Libertad por "Sorda"

Melhor roteiro original

  • Alauda Ruiz de Azúa por "Los Domingos"
  • Jose Mari Goenaga por "Maspalomas"
  • Oliver Laxe e Santiago Fillol por "Sirât"
  • Agustín Díaz Yanes por "Un fantasma en la batalla"
  • Avelina Prat por "Una quinta portuguesa"

Melhor roteiro adaptado

  • Guillermo Galoe e Víctor Alonso-Berbel por "Ciudad sin sueño"
  • Celia Rico Clavellino por "La buena letra"
  • Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira e Yolanda García Serrano por "La cena"
  • Carla Simón por "Romería"
  • Eva Libertad por "Sorda"

Melhor música original

  • Carla F. Benedicto por "El talento"
  • Iván Palomares de la Encina por "Leo & Lou"
  • Julio de la Rosa por "Los Tigres"
  • Aránzazu Calleja por "Maspalomas"
  • Kangding Ray por "Sirât"

Melhor canção original

  • Música "La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, do filme "¡Caigan las rosas blancas!"
  • Música "Flores para Antonio", de Alba Flores e Sílvia Pérez Cruz, do filme "Flores para Antonio"
  • Música "Hasta que me quede sin voz", de Leiva, do filme "Hasta que me quede sin voz"
  • Música "Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, do filme "La cena"
  • Música "Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo e Luis Ivars, do filme "Parecido a un asesinato"

Melhor ator protagonista

  • Alberto San Juan por "La cena"
  • Miguel Garcés por "Los Domingos"
  • Jose Ramon Soroiz por "Maspalomas"
  • Mario Casas por "Muy lejos"
  • Manolo Solo por "Una quinta portuguesa"

Melhor atriz protagonista

  • Ángela Cervantes por "La furia"
  • Patricia Lopez Arnaiz por "Los Domingos"
  • Antonia Zegers por "Los Tortuga"
  • Nora Navas por "Mi amiga Eva"
  • Susana Abaitua por "Un fantasma en la batalla"

Melhor ator coadjuvante

  • Miguel Rellán por "El cautivo"
  • Juan Minujín por "Los Domingos"
  • Kandido Uranga por "Maspalomas"
  • Tamar Novas por "Rondallas"
  • Álvaro Cervantes por "Sorda"

Melhor atriz coadjuvante

  • Elvira Mínguez por "La cena"
  • Nagore Aranburu por "Los Domingos"
  • Miryam Gallego por "Romería"
  • Elena Irureta por "Sorda"
  • María de Medeiros por "Una quinta portuguesa"

Melhor ator revelação

  • Antonio "Toni" Fernández Gabarre por "Ciudad sin sueño"
  • Julio Peña por "El cautivo"
  • Hugo Welzel por "Enemigos"
  • Jan Monter Palau por "Estrany riu"
  • Mitch por "Romería"

Melhor atriz revelação

  • Nora Hernández por "La cena"
  • Blanca Soroa por "Los Domingos"
  • Elvira Lara por "Los Tortuga"
  • Llúcia Garcia por "Romería"
  • Miriam Garlo por "Sorda"

Melhor direção de produção

  • Antonello Novellino por "Ciudad sin sueño"
  • Sergio Díaz Bermejo por "El cautivo"
  • Itziar García Zubiri por "Los Domingos"
  • Begoña Muñoz Corcuera por "Los Tigres"
  • Oriol Maymó por "Sirât"

Melhor direção de fotografia

  • Rui Poças por "Ciudad sin sueño"
  • Bet Rourich por "Los Domingos"
  • Pau Esteve Birba por "Los Tigres"
  • Javier Agirre Erauso por "Maspalomas"
  • Mauro Herce por "Sirât"

Melhor montagem

  • Victoria Lammers por "Ciudad sin sueño"
  • Andrés Gil por "Los Domingos"
  • José M. G. Moyano por "Los Tigres"
  • Cristóbal Fernández por "Sirât"
  • Bernat Vilaplana por "Un fantasma en la batalla"

Melhor direção de arte

  • Juan Pedro de Gaspar por "El cautivo"
  • Koldo Vallés por "La cena"
  • Pepe Domínguez del Olmo por "Los Tigres"
  • Mikel Serrano por "Maspalomas"
  • Laia Ateca Font por "Sirât"

Melhor figurino

  • Nicoletta Taranta por "El cautivo"
  • Nerea Torrijos por "Gaua"
  • Helena Sanchis por "La cena"
  • Ana Martínez Fesser por "Los Domingos"
  • Anna Aguilà por "Romería"

Melhor maquiagem e penteado

  • Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver e Nacho Díaz por "El cautivo"
  • Patricia López, Paco Rodríguez H. e Nacho Díaz por "Gaua"
  • Sarai Rodríguez, David Moreno e Óscar del Monte por "La tregua"
  • Karmele Soler e Sergio Pérez Berbel por "Maspalomas"
  • Zaira Eva Adén por "Sirât"

Melhor som

  • Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez e Candela Palencia por "El cautivo"
  • Andrea Sáenz Pereiro e Mayte Cabrera por "Los Domingos"
  • Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez e Candela Palencia por "Los Tigres"
  • Amanda Villavieja, Laia Casanovas e Yasmina Praderas por "Sirât"
  • Urko Garai, Enrique G. Bermejo e Alejandro Castillo por "Sorda"

Melhores efeitos especiais

  • Cesar Moreno, Ana Rubio e Juanma Nogales por "Enemigos"
  • Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil "Ketxu" por "Gaua"
  • Paula Gallifa Rubia e Ana Rubio por "Los Tigres"
  • Pep Claret e Benjamín Ageorges por "Sirât"
  • Jon Serrano, Mariano García Marty e Laura Pedro por "Un fantasma en la batalla"

Melhor filme de animação

  • Bella
  • Decorado
  • El tesoro de Barracuda
  • Norbert
  • Olivia y el terremoto invisible

Melhor filme documentário

  • 2025. Todos Somos Gaza
  • Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
  • Flores para Antonio
  • Tardes de soledad
  • The Sleeper. El Caravaggio perdido

Melhor filme ibero-americano

  • "Belén" de Dolores Fonzi
  • "La misteriosa mirada del flamenco" de Diego Céspedes
  • "La piel del agua" de Patricia Velásquez
  • "Manas" de Marianna Brennand
  • "Un poeta" de Simón Mesa Soto

Melhor filme europeu

  • "Cónclave" de Edward Berger
  • "La chica de la aguja (The Girl with the Needle)" de Magnus von Horn
  • "On Falling" de Laura Carreira
  • "Foi Apenas um Acidente" de Jafar Panahi
  • "Valor Sentimental" de Joachim Trier

Melhor curta-metragem de ficção

  • "Ángulo muerto" de Cristian Beteta
  • "De sucre" de Clàudia Cedó
  • "El cuento de una noche de verano" de María Herrera
  • "Sexo a los 70" de Vanesa Romero
  • "Una cabeza en la pared" de Manuel Manrique

Melhor curta-metragem documentário

  • "Disonancia" de Raquel Larrosa
  • "El Santo" de Carlo D'Ursi
  • "La conversación que nunca tuvimos" de Cristina Urgel
  • "The painter's room" de María Colomer Canyelles
  • "Zona Wao" de Nagore Eceiza Mugica

Melhor curta-metragem de animação

  • "Buffet Paraíso" de Héctor Zafra e Santi Amézqueta
  • "Carmela" de Vicente Mallols
  • "El corto" de Rubén de José María Fernández de Vega
  • "El estado del Alma" de Sara Naves
  • "Gilbert" de Alex Salu, Arturo Lacal e Jordi Jiménez

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar