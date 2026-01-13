Filme 'Manas' é indicado a prêmio da Academia Espanhola de Cinema

Filme 'Manas' é indicado a prêmio da Academia Espanhola de CinemaDirigido por Marianna Brennand, drama concorre no chamado "Oscar da Espanha" com filmes da Argentina, Chile, Costa Rica e Colômbia
Na tarde desta terça-feira, 13, a Academia Espanhola de Cinema anunciou os filmes indicados aos 40º Prêmio Goya, referenciado como o “Oscar da Espanha”. Na categoria de Melhor Filme Ibero-americano está o brasileiro “Manas”, dirigido por Marianna Brennand. O filme concorre com “Belén”, de Dolores Fonzi (Argentina), “La Misteriosa Mirada Del Flamenco”, de Diego Céspedes (Chile), La Piel del Agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica) e “Un Poeta”, de Simón Mesa Soto (Colômbia).
O filme estreou no Festival de Veneza 2024 e venceu o prêmio principal da seção "Giornate degli Autori". Estreou no circuito brasileiro de cinema em maio de 2025, mês em que Brennand foi homenageada com o prêmio Women In Motion no Festival de Cannes.
Estrelada por Jamille Correa, Romulo Braga e a cearense Fátima Macêdo, a trama usa a ficção para denunciar a exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, no Pará. Abordando o tema de forma sensível e impactante, a obra rendeu discussões não apenas no Brasil. Nos EUA, o filme recebeu exibições para membros da Academia de Artes e Ciências de Hollywood, uma delas apresentada por Sean Penn e Júlia Roberts.
Dentre os destaques dos demais indicados do 40º Goya, estão os filmes que “O Agente Secreto” venceu no 83º Globo de Ouro: o espanhol “Sirât”, de Oliver Laxe; o iraniano “Foi Apenas um Acidente”, de Jafar Panahi; e “Valor Sentimental”, de Joachim Trier.
A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 28 de fevereiro no Auditório Forum CCIB, em Barcelona, com apresentação do ator Luis Tosar e da cantora, compositora e atriz Rigoberta Bandini. O anúncio será transmitido ao vivo no canal Goya Awards no YouTube .
“Manas” está disponível para assistir na Globoplay.
Confira a lista completa indicados:
Melhor filme
- La cena
- Los Domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Melhor direção
- Alauda Ruiz de Azúa por "Los Domingos"
- Aitor Arregi; Jose Mari Goenaga por "Maspalomas"
- Carla Simón por "Romería"
- Oliver Laxe por "Sirât"
- Albert Serra por "Tardes de soledad"
Melhor direção estreante
- Ion de Sosa por "Balearic"
- Jaume Claret Muxart por "Estrany riu"
- Gemma Blasco por "La furia"
- Gerard Oms por "Muy lejos"
- Eva Libertad por "Sorda"
Melhor roteiro original
- Alauda Ruiz de Azúa por "Los Domingos"
- Jose Mari Goenaga por "Maspalomas"
- Oliver Laxe e Santiago Fillol por "Sirât"
- Agustín Díaz Yanes por "Un fantasma en la batalla"
- Avelina Prat por "Una quinta portuguesa"
Melhor roteiro adaptado
- Guillermo Galoe e Víctor Alonso-Berbel por "Ciudad sin sueño"
- Celia Rico Clavellino por "La buena letra"
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira e Yolanda García Serrano por "La cena"
- Carla Simón por "Romería"
- Eva Libertad por "Sorda"
Melhor música original
- Carla F. Benedicto por "El talento"
- Iván Palomares de la Encina por "Leo & Lou"
- Julio de la Rosa por "Los Tigres"
- Aránzazu Calleja por "Maspalomas"
- Kangding Ray por "Sirât"
Melhor canção original
- Música "La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, do filme "¡Caigan las rosas blancas!"
- Música "Flores para Antonio", de Alba Flores e Sílvia Pérez Cruz, do filme "Flores para Antonio"
- Música "Hasta que me quede sin voz", de Leiva, do filme "Hasta que me quede sin voz"
- Música "Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, do filme "La cena"
- Música "Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo e Luis Ivars, do filme "Parecido a un asesinato"
Melhor ator protagonista
- Alberto San Juan por "La cena"
- Miguel Garcés por "Los Domingos"
- Jose Ramon Soroiz por "Maspalomas"
- Mario Casas por "Muy lejos"
- Manolo Solo por "Una quinta portuguesa"
Melhor atriz protagonista
- Ángela Cervantes por "La furia"
- Patricia Lopez Arnaiz por "Los Domingos"
- Antonia Zegers por "Los Tortuga"
- Nora Navas por "Mi amiga Eva"
- Susana Abaitua por "Un fantasma en la batalla"
Melhor ator coadjuvante
- Miguel Rellán por "El cautivo"
- Juan Minujín por "Los Domingos"
- Kandido Uranga por "Maspalomas"
- Tamar Novas por "Rondallas"
- Álvaro Cervantes por "Sorda"
Melhor atriz coadjuvante
- Elvira Mínguez por "La cena"
- Nagore Aranburu por "Los Domingos"
- Miryam Gallego por "Romería"
- Elena Irureta por "Sorda"
- María de Medeiros por "Una quinta portuguesa"
Melhor ator revelação
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre por "Ciudad sin sueño"
- Julio Peña por "El cautivo"
- Hugo Welzel por "Enemigos"
- Jan Monter Palau por "Estrany riu"
- Mitch por "Romería"
Melhor atriz revelação
- Nora Hernández por "La cena"
- Blanca Soroa por "Los Domingos"
- Elvira Lara por "Los Tortuga"
- Llúcia Garcia por "Romería"
- Miriam Garlo por "Sorda"
Melhor direção de produção
- Antonello Novellino por "Ciudad sin sueño"
- Sergio Díaz Bermejo por "El cautivo"
- Itziar García Zubiri por "Los Domingos"
- Begoña Muñoz Corcuera por "Los Tigres"
- Oriol Maymó por "Sirât"
Melhor direção de fotografia
- Rui Poças por "Ciudad sin sueño"
- Bet Rourich por "Los Domingos"
- Pau Esteve Birba por "Los Tigres"
- Javier Agirre Erauso por "Maspalomas"
- Mauro Herce por "Sirât"
Melhor montagem
- Victoria Lammers por "Ciudad sin sueño"
- Andrés Gil por "Los Domingos"
- José M. G. Moyano por "Los Tigres"
- Cristóbal Fernández por "Sirât"
- Bernat Vilaplana por "Un fantasma en la batalla"
Melhor direção de arte
- Juan Pedro de Gaspar por "El cautivo"
- Koldo Vallés por "La cena"
- Pepe Domínguez del Olmo por "Los Tigres"
- Mikel Serrano por "Maspalomas"
- Laia Ateca Font por "Sirât"
Melhor figurino
- Nicoletta Taranta por "El cautivo"
- Nerea Torrijos por "Gaua"
- Helena Sanchis por "La cena"
- Ana Martínez Fesser por "Los Domingos"
- Anna Aguilà por "Romería"
Melhor maquiagem e penteado
- Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver e Nacho Díaz por "El cautivo"
- Patricia López, Paco Rodríguez H. e Nacho Díaz por "Gaua"
- Sarai Rodríguez, David Moreno e Óscar del Monte por "La tregua"
- Karmele Soler e Sergio Pérez Berbel por "Maspalomas"
- Zaira Eva Adén por "Sirât"
Melhor som
- Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez e Candela Palencia por "El cautivo"
- Andrea Sáenz Pereiro e Mayte Cabrera por "Los Domingos"
- Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez e Candela Palencia por "Los Tigres"
- Amanda Villavieja, Laia Casanovas e Yasmina Praderas por "Sirât"
- Urko Garai, Enrique G. Bermejo e Alejandro Castillo por "Sorda"
Melhores efeitos especiais
- Cesar Moreno, Ana Rubio e Juanma Nogales por "Enemigos"
- Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil "Ketxu" por "Gaua"
- Paula Gallifa Rubia e Ana Rubio por "Los Tigres"
- Pep Claret e Benjamín Ageorges por "Sirât"
- Jon Serrano, Mariano García Marty e Laura Pedro por "Un fantasma en la batalla"
Melhor filme de animação
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Melhor filme documentário
- 2025. Todos Somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Melhor filme ibero-americano
- "Belén" de Dolores Fonzi
- "La misteriosa mirada del flamenco" de Diego Céspedes
- "La piel del agua" de Patricia Velásquez
- "Manas" de Marianna Brennand
- "Un poeta" de Simón Mesa Soto
Melhor filme europeu
- "Cónclave" de Edward Berger
- "La chica de la aguja (The Girl with the Needle)" de Magnus von Horn
- "On Falling" de Laura Carreira
- "Foi Apenas um Acidente" de Jafar Panahi
- "Valor Sentimental" de Joachim Trier
Melhor curta-metragem de ficção
- "Ángulo muerto" de Cristian Beteta
- "De sucre" de Clàudia Cedó
- "El cuento de una noche de verano" de María Herrera
- "Sexo a los 70" de Vanesa Romero
- "Una cabeza en la pared" de Manuel Manrique
Melhor curta-metragem documentário
- "Disonancia" de Raquel Larrosa
- "El Santo" de Carlo D'Ursi
- "La conversación que nunca tuvimos" de Cristina Urgel
- "The painter's room" de María Colomer Canyelles
- "Zona Wao" de Nagore Eceiza Mugica
Melhor curta-metragem de animação
- "Buffet Paraíso" de Héctor Zafra e Santi Amézqueta
- "Carmela" de Vicente Mallols
- "El corto" de Rubén de José María Fernández de Vega
- "El estado del Alma" de Sara Naves
- "Gilbert" de Alex Salu, Arturo Lacal e Jordi Jiménez