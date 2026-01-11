Wagner Moura é forte concorrente ao Oscar, diz NY Times

Reprodução Reportagem do New York Times diz que Wagner Moura "se mantém crítico, mesmo quando isso lhe traz problemas" O jornal americano The New York Times publicou neste fim de semana um perfil de Wagner Moura no qual afirma que o ator brasileiro é um forte concorrente ao Oscar de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto. As indicações ao maior prêmio do cinema americano serão anunciadas no dia 22 de janeiro, e a premiação acontecerá no dia 15 de março.

Em declarações ao New York Times, o ator repete algumas de suas críticas à direita e a Bolsonaro. "[O Brasil] é lindo, mas o Brasil também é violento, elitista, misógino e homofóbico. E Bolsonaro é a personificação de tudo isso", disse Moura ao jornal. Outro lado de Moura destacado no perfil do New York Times é sua determinação em forjar uma carreira sem aceitar ser estereotipado por Hollywood.