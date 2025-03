Apesar da chuva e na ânsia pelo Oscar, veja como foi o primeiro dia do Carnaval no Ceará

No Benfica, foliões aproveitaram a apresentação da banda Luxo da Aldeia apesar de chuva forte / Crédito: Samuel Setubal

Se de alguma maneira nos convenceram que Carnaval e chuva não combinam, o Ceará prova o contrário. Oficialmente entrando na quadra chuvosa, o Estado reuniu foliões em praticamente todos os pontos centrais de festa. É verdade, a maioria ficou longe de atingir a lotação de edições anteriores, mas ainda assim ficou firmada a veia festeira de um Ceará de todas as idades que ama e comemora a chuva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Fortaleza, por exemplo, o grupo de amigas Maira Silva, 31, atestou que "em nenhum instante" pensaram em desistir de carnavalizar no Mercado dos Pinhões neste sábado, 1º de março, devido às precipitações. Fantasiadas na temática meteorológica, as quatro apostaram nos acessórios para representar o verão, a primavera, as chuvas e a noite.

Maira Silva e seu grupo de amigas no polo de Carnaval do Mercado dos Pinhões com as atrações de bandas e marchinhas de carnaval Crédito: Samuel Setubal Sombrinhas e capas também preencheram o espaço daqueles mais desmotivados pelo clima de edredom. Na Praça da Gentilândia, nem mesmo um temporal impediria o bombeiro militar Arthur França, 37, de finalmente pular Carnaval com a família. Marido de Teofilana Soares, 38, pai de Heitor, 8, e de Maria, 2, o profissional precisou plantonar nos últimos nove anos sempre nesse período. Com a folga inesperada, a solução óbvia foi comprar uma capa e seguir com a festa independente do clima.

Maracatus desfilam na avenida Domingos Olímpio neste sábado de Carnaval, 1º Crédito: Fernanda Barros/O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-03-2025: Arthur França, a esposa Teofilana Soares e filhos em movimentação de foliões mesmo em chuva forte se divertindo no polo de Carnaval do Benfica com as atrações da banda Luxo da Aldeia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-03-2025: Movimentação de foliões mesmo em chuva forte se divertindo no polo de Carnaval do Benfica com as atrações da banda Luxo da Aldeia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-03-2025: A dupla Henrique Almeida e Lucas Santos em movimentação de foliões mesmo em chuva forte se divertindo no polo de Carnaval do Benfica com as atrações da banda Luxo da Aldeia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Primeiro dia de Carnaval: nas praias, chuva implicou em menor movimentação Por outro lado, outros polos turísticos e carnavalescos do Estado sentiram mais os impactos das precipitações. Em Cascavel e Beberibe, a 57,01 e 67,97 quilômetros (km) de Fortaleza respectivamente, é seguro dizer que o Carnaval ainda não começou. Choveu muito e sempre, o que afetou os negócios locais. O garçom Kelvin Regis, da barraca Palhoça Oceano, afirmou que o movimento ainda estava mais baixo do que o esperado, relatando que houve instabilidade de internet e energia, prejudicando o funcionamento do estabelecimento.

Beberibe e Cascavel estavam vazias no primeiro dia de Carnaval no Ceará Crédito: João Filho Tavares Em Aracati, a 151 km de Fortaleza, a chuva também parecia ser um problema. A movimentação foi baixa até a água dar uma trégua, decisão segura quando considerados os riscos de afogamento e de acidentes em praias durante condições climáticas desfavoráveis. Mesmo assim, o pessoal se divertiu. Afinal, não é uma manhã nublada que vai impedir a família Bezerra de manter a tradição de 20 anos: reunir-se na praia da Majorlândia e aproveitar o litoral oeste cearense. Este ano, são 28 pessoas em uma única casa, incluindo crianças e idosos, alguns com cerca de 80 anos.