Benfica: Carnaval tem torcida para Fernanda Torres e baixo movimento devido à chuva

Mesmo sob chuva, público da Praça da Gentilândia curtiu o Carnaval de Fortaleza no Polo Benfica / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Após o cortejo do bloco Unidos da Cachorra marcar a abertura do Carnaval no bairro Benfica, em Fortaleza, o público continuou a celebração com as apresentações no palco da Praça da Gentilândia. O POVO esteve no local e acompanhou a movimentação dos foliões na primeira tarde de festa. Oscar e Carnaval: menções à Fernanda Torres marcam presença na Gentilândia Concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz pela performance em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres foi presença na caracterização dos foliões na Praça da Gentilândia. Em referência a uma fala de Fernanda, a dupla Henrique Almeida, 33, e Lucas Santos, 28, se fantasiou de Pikachu.



Henrique Almeida, 33, e Lucas Santos, 28, se fantasiaram de Pikachu em referência a uma fala da atriz Fernanda Torres Crédito: Samuel Setubal/O POVO

"A gente está unindo duas coisas que gosta muito: o Oscar e o Carnaval. Ainda mais com o Brasil concorrendo", disse Henrique. As duas paixões do publicitário estão andando lado a lado, já que a premiação ocorre neste domingo de Carnaval, 2 de março. "O Pikachu sempre ganhava, né?", brincou Lucas. Eles torcem para que a estatueta seja concedida ao filme, que concorre nas categorias Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro, e à atriz que inspirou a fantasia. Alexandra da Fonseca fez blusa com fotos de Fernanda Torres especialmente para curtir o Carnaval Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Arthur França, 37, com a esposa Teofilana Soares, 38, e os filhos Heitor, 8, e Maria, 2 Crédito: Samuel Setubal/O POVO O mau tempo não foi suficiente para tirar o ânimo do bombeiro militar Arthur França, 37. Arthur foi escalado, nos últimos nove anos, para trabalhar durante o Carnaval. Em 2025, aproveitou a folga para curtir a festa com a esposa Teofilana Soares, 38, e os filhos Heitor, 8, e Maria, 2. "É a primeira vez que consigo vir com eles. Para mim é demais. Por isso é na chuva, é aonde for", afirma Arthur. "A gente foi para o Carnaval das crianças no Passeio Público pela manhã, descemos para o Centro, compramos capa de chuva e viemos", disse Teofilana.