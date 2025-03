Mercado dos Pinhões: sábado de Carnaval com música, criatividade e animação

A chuva foi intensa nas primeiras horas do sábado de carnaval, mas não impediu os foliões de aproveitarem cada música do Mercado dos Pinhões, no Centro de Fortaleza.

À tarde, os arredores da Praça Visconde de Pelotas receberam grupos de amigos e casais. Os ritmos se misturavam com o som da chuva batendo no chão.