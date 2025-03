Do mela-mela aos shows: o carnaval de Aracati anima foliões

Primeiro dia de Carnaval 2025 na praia de Majorlândia, em Aracati (CE) / Crédito: Fábio Lima / O POVO

Nem mesmo a chuva paralisou a folia do Carnaval de Aracati, localizado no litoral leste e considerado um dos principais pontos de encontro dos carnavalescos. Canoa Quebrada foi um dos locais do município que se manteve mais calmo, com alguns visitantes. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Diferentemente de Majorlândia, que, apesar das fortes chuvas no início da manhã deste sábado, 1º de março, foi o local de maior movimentação.

Embora não seja o principal polo dos festejos organizados pela prefeitura, a partir das 12h o local recebeu shows de Pegue Axé, DJ WS e Jeanzinho. No entanto, ainda não havia grande público em frente ao palco.