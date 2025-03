Carnaval de Aracati: tradição reúne três gerações de foliões na praia de Majorlândia

O Carnaval de Aracati começou com chuva, mas nem isso desanimou os foliões, que lotam as praias e avenidas para curtir a festa até terça-feira

A manhã deste sábado, 1º de março, no Aracati começou com bastante chuva, o que inibiu alguns foliões. Outros, no entanto, aproveitaram a energia das águas para dar início às suas curtições nos festejos de 2025. Foi o caso da família Bezerra.

O grupo é frequentador assíduo do Carnaval nas praias da cidade no litoral oeste cearense, como Majorlândia, há 20 anos. Neste ano, reúnem 28 pessoas em uma única casa, incluindo crianças e idosos, alguns com cerca de 80 anos.