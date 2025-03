Em Paracuru, abertura do Carnaval com Simone Mendes atrai 20 mil foliões

Abertura do Carnaval de Paracuru com Simone Mendes atrai 20 mil foliões / Crédito: Édson / EDS Comunicação

O Carnaval de Paracuru 2025 iniciou na noite dessa sexta-feira, 28, com a Praça Matriz atraindo cerca de 20 mil foliões. As festividades começaram com a apresentação da cantora Simone Mendes e os shows de Forró Real e Lito Lins. O destino é um dos mais procurados durante o Carnaval do Ceará e estima-se que o evento gerará um aporte superior a R$ 30 milhões na economia local.

Tropykália e Nathanzinho Lima também marcarão presença no "Paracuru Folia 2025", que se estende até a terça-feira, 4.

Carnaval de Paracuru: expectativa de 100 mil pessoas Dada a repercussão positiva da primeira noite, a expectativa de público para os cinco dias de evento agora é de 100 mil pessoas. A prefeita Gabi do Aquino celebrou a receptividade do público e ressaltou a importância do evento para Paracuru tanto pelo impacto na economia e quanto no turismo. "O Carnaval de Paracuru já se firmou como um dos maiores do Ceará, e o sucesso dessa primeira noite só confirma o quanto nossa cidade está preparada para receber grandes públicos", destacou.