Em Beberibe e Cascavel não parecia que o Carnaval tinha começado

Enquanto as chuvas densas não foram capazes de aquietar o folião em Fortaleza, nos municípios litorâneos como Beberibe e Cascavel o cenário era outro.

As ruas das cidades se encontram vazias já no sábado de Carnaval, 1º de março, às pessoas prefeririam ficar dentro de casa, debaixo das cobertas, do que se divertir no famoso “mela-mela”.