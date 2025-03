Casal de motorhomeiros aproveita Carnaval para conhecer Morro Branco

As chuvas quase ininterruptas que caem sobre Beberibe desde a madrugada, não impediu o casal Carlos Alves, 70, e Diana Mota, 74, vindos de São Luís, Maranhão, para aproveitar o Carnaval na praia de Morro Branco, em Beberibe.

Reunidos em um motorhome (um veículo com estrutura de casa por dentro), com outros amigos de estrada, eles chegaram à praia neste sábado, 1º de março, no início da tarde. O objetivo do grupo é conhecer o litoral cearense no veículo com destino final em Aracaju, Sergipe.