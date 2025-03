Bloco Unidos da Cachorra: sábado de chuva e batucada no Benfica

Debaixo de guarda-chuvas, capas ou até mesmo deixando a água se misturar ao glitter , todos se entregavam à folia do bloco, que começou na Reitoria da UFC e seguiu pelas ruas do bairro até o restaurante Aquitanda.

Dos mais jovens aos de mais idade, o bloco Unidos da Cachorra segue no Carnaval de 2025 animando o bairro Benfica, em Fortaleza. A forte chuva na manhã deste sábado, 1º, não parou a batucada do bloco que segue atraindo foliões há mais de 20 anos.

Fantasias dos mais variados estilos, vendedores ambulantes e o grupo de foliões do evento vestindo laranja e verde compunham a cena, marcando presença e contagiando a todos com muita música e dança.

Carnaval 2025 de Fortaleza: CONFIRA programação oficial e gratuita completa

Bloco Unidos da Cachorra atrai bloquinho de senhoras

Diversos grupos que enchem o cortejo exibem estar contagiados pela energia do bloco. Entre eles estavam “As Molhadinhas”. E o nome não era devido à chuva, o bloquinho, na verdade, é formado por senhoras que são amigas da hidroginástica “Piscininha Gentilândia”.

Thaisa Cirilo, de 69 anos, é administradora da escola e conta que 25 alunas estavam no bloco, algumas trajadas com a blusa azul-marinho do grupo e diversos acessórios.