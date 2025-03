Canindé: primeiro dia de folia lota praça principal

Pela primeira vez a festa entrou no mapa carnavalesco do Ceará; confira como foi o primeiro dia do Carnaval em Canindé

Debaixo de chuva, foliões curtem o 1º dia de Carnaval nas praias de Fortaleza | LEIA

Carnaval de Canindé: veja as atrações da festa



O Carnaval de Canindé iniciou com o tradicional desfile do bloco do Ratinho da Madrugada, que participa do evento há 12 anos. No palco, os destaques foram os cantores Xandynho e Kiko Chicabana.

Já neste sábado, 1º, o evento inicia com a micareta com o trio elétrico Posto Pessoa saindo da Avenida São Francisco rumo à Praça Dr. Aramis Paiva. Ainda, o “Carnaval da Terceira Idade” será na Associação de Arte e Cultura de Canindé.