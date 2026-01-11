Conheça três leis influenciadas por novela de Manoel Carlos

A personagem Doris, vivida por Regiane Alves em "Mulheres Apaixonadas" (2003), levantou debate sobre maus-tratos a idosos / Crédito: TV Globo/Divulgação

As novelas do autor e diretor Manoel Carlos, falecido neste sábado, 11, ficaram conhecidas não só por abordar a realidade do país, mas também por mudá-la. O maior exemplo disso é "Mulheres Apaixonadas", trama exibida ao longo do ano de 2003 e que teve papel crucial para a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa, da Lei Maria da Penha e da Lei do Desarmamento. LEIA TAMBÉM | Artistas e emissora prestam homenagens a Manoel Carlos nas redes sociais

Sancionadas durante ou alguns anos após a novela, as histórias vividas pelos personagens de Mulheres Apaixonadas levaram um debate antes feito no Congresso Nacional para dentro dos lares brasileiros. Estatuto do Idoso A primeira delas foi o Estatuto da Pessoa Idosa (à época ainda Estatuto do Idoso). A novela sensibilizou o público sobre o tema ao mostrar constantes agressões verbais, roubos e tramas da personagem Dóris, vivida pela atriz Regiane Alves, contra os avós Leopoldo (Oswaldo Lozada) e Flora (Carmem Silva). Mesmo com o casal a salvando das broncas do pai Marcão (Marcos Caruso) e dando tudo o que estava ao alcance deles para a neta, Dóris fazia questão de humilhá-los sempre que podia. A situação só muda no final da novela, quando a personagem, após se envolver em diversas tramas que não dão certo, é espancada pelo pai e obrigada a voltar para casa.

Na sua cena final, Dóris ajuda um casal de idosos na praia, mostrando que começara a criar a compaixão e o respeito que nunca sentiu por Leopoldo e Flora. Enquanto o enredo indignava os brasileiros contra as maldades cometidas pela jovem, o Estatuto do Idosos avançava no Congresso, até ser sancionado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), em 1° de outubro de 2003. Lei Maria da Penha Pouco esfriava a crueldade de Dóris e a volta do intervalo em 2003 trazia aos telespectadores mais uma dura realidade: a da violência contra a mulher. Raquel, personagem de Helena Ranaldi, foi perseguida e agredida pelo marido Marcos (Dan Stubach) durante a trama, chegando a inclusive mudar de cidade para fugir das surras dadas por ele com uma raquete de tênis.