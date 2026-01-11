Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conheça três leis influenciadas por novela de Manoel Carlos

Novela de Manoel Carlos influenciou na criação de três leis; veja quais

Transmitida em 2003, "Mulheres Apaixonadas" levantou discussões sobre violência doméstica, armamento e maus tratos contra idosos
Autor Kleber Carvalho
Autor
Kleber Carvalho Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As novelas do autor e diretor Manoel Carlos, falecido neste sábado, 11, ficaram conhecidas não só por abordar a realidade do país, mas também por mudá-la. O maior exemplo disso é "Mulheres Apaixonadas", trama exibida ao longo do ano de 2003 e que teve papel crucial para a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa, da Lei Maria da Penha e da Lei do Desarmamento.

Sancionadas durante ou alguns anos após a novela, as histórias vividas pelos personagens de Mulheres Apaixonadas levaram um debate antes feito no Congresso Nacional para dentro dos lares brasileiros.

Estatuto do Idoso

A primeira delas foi o Estatuto da Pessoa Idosa (à época ainda Estatuto do Idoso). A novela sensibilizou o público sobre o tema ao mostrar constantes agressões verbais, roubos e tramas da personagem Dóris, vivida pela atriz Regiane Alves, contra os avós Leopoldo (Oswaldo Lozada) e Flora (Carmem Silva).

Mesmo com o casal a salvando das broncas do pai Marcão (Marcos Caruso) e dando tudo o que estava ao alcance deles para a neta, Dóris fazia questão de humilhá-los sempre que podia.

A situação só muda no final da novela, quando a personagem, após se envolver em diversas tramas que não dão certo, é espancada pelo pai e obrigada a voltar para casa.

Na sua cena final, Dóris ajuda um casal de idosos na praia, mostrando que começara a criar a compaixão e o respeito que nunca sentiu por Leopoldo e Flora.

Enquanto o enredo indignava os brasileiros contra as maldades cometidas pela jovem, o Estatuto do Idosos avançava no Congresso, até ser sancionado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), em 1° de outubro de 2003.

Lei Maria da Penha

Pouco esfriava a crueldade de Dóris e a volta do intervalo em 2003 trazia aos telespectadores mais uma dura realidade: a da violência contra a mulher. Raquel, personagem de Helena Ranaldi, foi perseguida e agredida pelo marido Marcos (Dan Stubach) durante a trama, chegando a inclusive mudar de cidade para fugir das surras dadas por ele com uma raquete de tênis.

A história prendeu tanto o público que uma matéria publicada pelo jornal Estadão ainda em 2003 revelou que, após a exibição da cena onde Raquel denuncia Marcos à Polícia, o número de queixas por violência contra a mulher aumentou 40% na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro.

Na cena em questão, Raquel é alertada sobre as punições até então extremamente brandas para violência contra mulheres no ambiente conjugal. A indignação gerada pelo apego popular à personagem foi uma dos sinais para a aprovação da Lei Maria da Penha três anos depois, em agosto de 2006.

Estatuto do Desarmamento

Por fim, uma cena específica da novela também ajudou amostrar o apoio popular à criação do Estatuto do Desarmamento. Na peça televisiva, a personagem Fernanda (Vanessa Gerbelli) é baleada enquanto fugia de um tiroteio entre policiais e bandidos nas ruas do Leblon ao lado de Téo, vivido por Tony Ramos.

Fernanda morre e deixa até então órfão a filha Salete (Bruna Marquezine). Téo sobrevive, mas passa parte da novela em coma, ressurgindo no final para descobrir que é pai de Salete.

Leia mais

 

A narrativa contou uma história vivida por muitos brasileiros e ajudou a sensibilizar parlamentares sobre a posse de armas no país, dificultada com a aprovação da Lei em dezembro de 2003, dois meses após o fim da novela.

Segundo estudo do Instituto Fogo Cruzado, instituição sem fins lucrativos que compila dados de tiroteios e feridos por arma de fogo em parte das capitais brasileiras, 41 pessoas foram vítimas de balas perdidas durante o ano de 2025 no Rio de Janeiro, cidade onde se passa a cena, ambientada ainda em 2003.

O problema também é visto a nível local. Na última sexta-feira, 9, duas crianças de 5 e 2 anos de idade foram baleadas durante tentativa de assassinato a um adulto no bairro José de Alencar, em Fortaleza. Ambas não correm risco de vida.

