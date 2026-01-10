Morte de Isabel Veloso gera comoção e divide redes sociais

Isabel Veloso tinha 19 anos e morreu após complicações relacionadas ao linfoma de Hodgkin. Ela deixa o marido, Lucas Borbas, e o filho Arthur, de 1 ano. / Crédito: Reprodução/Instagram @isabelveloso

A confirmação da morte de Isabel Veloso, influenciadora digital que compartilhava nas redes a luta contra um linfoma de Hodgkin, gerou uma onda imediata de comoção na internet neste sábado, 10. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Seguidores, influenciadores e anônimos usaram principalmente o Instagram e o X (antigo Twitter) para lamentar a perda precoce e relembrar a história da jovem, que se tornou conhecida ao expor a rotina de tratamento, as dores, a maternidade e os conflitos vividos sob os holofotes.

Na mensagem, ele relembrou a força de Isabel diante da doença. “Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além”, declarou. “Aqui, eu sigo — por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos.” Nos comentários, seguidores destacaram a garra da influenciadora. “Nunca se esqueçam da força que ela nos transmitiu de guerrear todo esse tempo”, escreveu uma usuária. Outra seguidora afirmou: “Anjos como a Isa não morrem, ela veio para nos mostrar que até o impossível é possível”. Fãs lamentam e relembram trajetória nas redes Além das mensagens de apoio à família, fãs usaram as redes para recordar a história de Isabel e a relação construída ao longo dos anos.