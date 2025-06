Em 2025, Ceará registra 744 denúncias de violação de direitos de idosos

CASA de Saúde Psiquiátrica São Gabriel foi interditada em fevereiro deste ano / Crédito: FCO FONTENELE

Entre os meses de janeiro e maio deste ano, o Estado registrou 744 denúncias e 1.767 violações contra idosos pelo Disque 100, com uma média de 148 denúncias por mês. O número é 55,5% menor do que no mesmo período de 2024. Os dados são do Observatório de Indicadores Sociais da Secretaria de Direitos Humanos do Ceará (OiSol/Sedih) e a diminuição é referente às denúncias, que podem incluir mais de um tipo de violação de direitos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Negligência, violência psicológica e violência patrimonial com as violações com maior números de denúncias. Nos meses de 2024, o Estado registrou registrou 1.672 denúncias e 3.826 violações. Quando se faz um comparativo com os dados do ano de 2023, também entre janeiro e junho, o Ceará registrou 1.285 denúncias e 3.313 violações, 43% a menos do que em 2025. Denúncias de violência contra idosos em 2025 | Disque 100 Janeiro: 308

Fevereiro: 302

Março: 196

Abril:11

Maio: 3 Veja as violações com maior número de registros no Ceará em 2025 ​ Conforme a coordenadora de políticas públicas para pessoas idosas da Sedih, Vyna Leite, a violência contra idosos fica atrás apenas dos casos de violência contra crianças e adolescentes. “É uma violência muito presente nas famílias, porque muitas vezes o agressor pertence àquele grupo familiar ou está muito próximo daquela pessoa idosa”. Municípios com mais denúncias Fortaleza: 373

Caucaia: 28

Sobral: 25

Maracanaú: 19

Granja: 18 Vyna pontua ainda que durante todo o ano de 2024, o Disque 100 registrou mais de 6 mil denúncias de violência no Ceará, e que muitas vezes uma única denúncia tem um desdobramento de vários tipos de violência.

Velhice desprezada: crescem denúncias de violência contra idosos; LEIA

“Quem comete uma violência financeira, patrimonial, muitas vezes também comete uma violência psicológica, comete a violência do abandono. A negligência, o abandono e a violência financeira são as mais recorrentes denúncias registradas no Ceará", detalha. Já em Fortaleza, até abril deste ano, as unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizaram o acompanhamento socioassistencial com 355 idosos vítimas de violência. Os dados foram repassados pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) ao O POVO.

A pasta informou ainda que, nos meses de fevereiro e março, a SDHDS atuou para a reintegração familiar ou encaminhamento para cuidados de saúde para 21 idosos assistidos pela Casa São Gabriel. O local foi interditado após o Ministério Público do Estado (MPCE) conatatar uma série de irregularidades e condições inadequadas para o acolhimento. Sobre os dados do ano de 2024, de janeiro a dezembro, foram 1.035 atendimentos de casos de violência contra a pessoa idosa na Capital cearense. Entre os casos comprovados e atendidos pelos Creas no ano passado, as ocorrências com maior registro foram por negligência ou abandono, com 123 casos; violência intrafamiliar - física, psicológica ou sexual, com 67 casos; ou de pessoas idosas com algum tipo de deficiência vítimas de violência familiar, com 34 casos.