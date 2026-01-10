Artistas e emissoras prestam homenagens a Manoel Carlos

Manoel Carlos, autor de novelas. (Foto: Divulgação)

A morte de Manoel Carlos, aos 92 anos, teve ampla repercussão nas redes sociais neste sábado, 10.

Autor de novelas que marcaram a teledramaturgia brasileira, Maneco — como era conhecido — foi citado por artistas, colegas de profissão e perfis oficiais de emissoras, que prestaram homenagens e destacaram sua trajetória e a importância de suas obras. A TV Globo homenageou Manoel Carlos em suas redes sociais com a mensagem: "Obrigado por contar tantas histórias com a gente!". A emissora também anunciou a exibição do especial "Tributo – Manuel Carlos", que vai ao ar na próxima segunda-feira, 12, após o BBB26, dedicado à obra e à trajetória do autor.



Artistas comentam legado do autor Atrizes e atores que trabalharam com Manoel Carlos também prestaram homenagens nas redes sociais, relembrando parcerias e experiências profissionais. Carolina Ferraz, que atuou em novelas escritas por Maneco, como "História de Amor" e "Por Amor", destacou a sensibilidade do autor e a forma como ele construiu personagens femininas ao longo da carreira. Em sua publicação, a atriz afirmou: "Maneco sempre escreveu muito bem para mulheres, suas personagens femininas são inesquecíveis".

Na mesma postagem, Carolina ressaltou ainda a generosidade do autor e a importância das oportunidades que teve ao trabalhar com ele.



Erika Januza, que fez sua estreia em novelas em "Em Família" (2014), também comentou a morte do autor em uma publicação nas redes sociais. "Poxa vida. Minha primeira novela foi dele! Muita gratidão", escreveu a atriz. Mateus Solano, que interpretou Jorge Guimarães em "Viver a Vida", usou suas redes sociais para prestar homenagem ao autor: "Descanse em paz, mestre! Obrigada por tanto", publicou. Já Klara Castanho, que viveu Rafaela na mesma novela, destacou a influência de Manoel Carlos no início de sua trajetória artística. "Ele me ajudou a entender o que era a profissão e me apresentou pro grande público", escreveu a atriz.