Ceará tem maior número de casos de feminicídio desde 2018, mesmo com falhas no registro

Feminicídio atinge recorde no Ceará em 2025 / Crédito: Agência Brasil

O Ceará ultrapassou 43 casos de feminicídio até a primeira semana de dezembro de 2025. O número já é o maior registrado em qualquer ano desde o início da tipificação, em 2018. Devido a falhas no registro correto do crime, a quantidade pode ser ainda maior. Em 27 de outubro, uma mulher de 32 anos foi assassinada em Jaguaruana por se recusar a ter relações sexuais com um homem de 46 anos. Ele foi preso pela morte, confessou o crime e foi autuado por feminicídio. No entanto, nas estatísticas de outubro, a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS) categorizou o caso como homicídio doloso.

Portanto, a portaria determina que esses crimes sejam registrados nas estatísticas como feminicídio, transfobia e homofobia, conforme o caso específico. Apesar da portaria estar em vigor há mais de dois anos, assassinatos de mulheres continuam sendo categorizados primeiramente como homicídios dolosos nos sistemas de dados da secretaria. LEIA MAIS | PM é morta por companheiro, também policial, durante discussão no Eusébio

Questionado sobre a dificuldade de registrar corretamente o feminicídio, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que os delegados de polícia têm autonomia para registrar o tipo penal. “O delegado de polícia é a autoridade que diz, quando recebe o caso, como é que ele abre o inquérito. Ele tem autoridade legal de fazer”, afirmou em visita ao O POVO nesta sexta-feira, 5. Quando perguntado sobre os casos que são registrados como homicídio doloso mesmo havendo prisão em flagrante por feminicídio, o governador afirmou que é necessário apurar.

“Quem diz que ele está sendo preso por feminicídio é para ser o delegado. Então fica meio contraditório o delegado que abre o inquérito dizer que é feminicídio e depois que não é”, disse. Elmano disse ainda que o Ministério Público pode “resolver” a questão, já que o órgão decide como pretende denunciar o crime à Justiça. O governador destacou ainda que foram presos, em 2025, 68 suspeitos de feminicídio. “Nós estamos buscando fazer um trabalho educacional, que é, digamos assim, mais estratégico e buscando ser bastante rigoroso na apuração, na prisão e acelerando, com a colaboração do judiciário, para estar julgando com rapidez, para não ter impunidade”, afirmou.