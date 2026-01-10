Morre Manoel Carlos, o autor das novelas de Helenas, aos 92 anos

Autor de novelas da Globo protagonizadas por personagens Helena, Manoel Carlos, o Maneco, teve piora no estado de saúde devido à Doença de Parkinson / Crédito: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Morreu neste sábado, 10, Manoel Carlos, uma das figuras mais importantes da TV brasileira por seu trabalho como novelista. Maneco, como era conhecido, enfrentava a doença de Parkinson desde 2019 e passou os últimos anos recluso em sua casa, em companhia da família. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O anúncio do falecimento foi feito pelas redes sociais da produtora “Boa Palavra”, fundada nos anos 1990 por ele e a esposa Elisabety Gonçalves, que realiza o gerenciamento do legado do escritor paulista.

Manoel Carlos era conhecido como o “autor das novelas das Helenas”, pois este era sempre o nome escolhido das protagonistas de suas novelas. Morre Manoel Carlos: carreira e homenagem A carreira de Maneco conta com grandes sucessos da teledramaturgia, como “Por Amor” (1997), “Laços de Família” (2000), “Presença de Anita” (2001), “Mulheres Apaixonadas” (2003), “Páginas da Vida” (2006). O trabalho mais recente do autor foi “Em Família”, que estreou na Globo em 2014 e deu o título de “última Helena de Maneco” à atriz Julia Lemmertz. Em 2024, Manoel Carlos foi homenageado com um documentário publicado pela Globoplay. O filme faz parte da série “Tributos” e é dirigido por Matheus Malafaia.

Na produção, é destacado o talento do novelista em criar personagens femininas fortes e complexas — as Helenas, além da sua forma característica de abordar temas sociais e atuais em suas novelas, característica que ficou conhecida como “merchandising social”. Outra característica associada a Manoel Carlos é a sua influência na transformação do bairro do Leblon, localizado no Rio de Janeiro, pois este era um dos mais importantes cenários de suas obras. Em 2025, ano que se discute o excesso de remakes na TV, Maneco se fortalece ainda mais como um dos grandes novelistas que moldaram a teledramaturgia brasileira.