Morre Manoel Carlos, o autor das novelas de Helenas, aos 92 anos

Morre Manoel Carlos, o autor das novelas de Helenas, aos 92 anosDiagnosticado com Doença de Parkinson desde 2019, o Maneco, como é conhecido, foi autor de grandes novelas da teledramaturgia brasileira
Morreu neste sábado, 10, Manoel Carlos, uma das figuras mais importantes da TV brasileira por seu trabalho como novelista. Maneco, como era conhecido, enfrentava a doença de Parkinson desde 2019 e passou os últimos anos recluso em sua casa, em companhia da família.
O anúncio do falecimento foi feito pelas redes sociais da produtora “Boa Palavra”, fundada nos anos 1990 por ele e a esposa Elisabety Gonçalves, que realiza o gerenciamento do legado do escritor paulista.
Manoel Carlos era conhecido como o “autor das novelas das Helenas”, pois este era sempre o nome escolhido das protagonistas de suas novelas.
Morre Manoel Carlos: carreira e homenagem
A carreira de Maneco conta com grandes sucessos da teledramaturgia, como “Por Amor” (1997), “Laços de Família” (2000), “Presença de Anita” (2001), “Mulheres Apaixonadas” (2003), “Páginas da Vida” (2006).
O trabalho mais recente do autor foi “Em Família”, que estreou na Globo em 2014 e deu o título de “última Helena de Maneco” à atriz Julia Lemmertz.
Em 2024, Manoel Carlos foi homenageado com um documentário publicado pela Globoplay. O filme faz parte da série “Tributos” e é dirigido por Matheus Malafaia.
Na produção, é destacado o talento do novelista em criar personagens femininas fortes e complexas — as Helenas, além da sua forma característica de abordar temas sociais e atuais em suas novelas, característica que ficou conhecida como “merchandising social”.
Outra característica associada a Manoel Carlos é a sua influência na transformação do bairro do Leblon, localizado no Rio de Janeiro, pois este era um dos mais importantes cenários de suas obras.
Em 2025, ano que se discute o excesso de remakes na TV, Maneco se fortalece ainda mais como um dos grandes novelistas que moldaram a teledramaturgia brasileira.
Com seu trabalho, o autor não só abriu o caminho para que o Brasil se tornasse referência em produção de melodramas, mas também moldou a sociedade nacional com suas personagens marcantes e cenários litorâneos.
Manoel Carlos deixa, além de seu legado artístico, a esposa Elizabety e os filhos Maria Carolina, Ricardo de Almeida, Manoel Carlos Gonçalves de Almeida Júnior, Pedro Almeida e Júlia Almeida.