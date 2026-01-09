Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crianças de 5 e 2 anos são vítimas de bala perdida em Fortaleza

Crianças de 5 e 2 anos são vítimas de bala perdida em Fortaleza

Vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde. A SSPDS diz que as crianças não correm risco de morte
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Duas crianças de cinco e dois anos de idade foram baleadas nesta sexta-feira, 9, no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O alvo do crime seria um adulto, que também saiu ferido. 

O crime foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O órgão informou que criminosos efetuaram tiros contra um homem de 29 anos, que possuía antecedentes por tentativa de homicídio, furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo. 

As crianças passavam pelo local no momento dos tiros e saíram feridas. De acordo com a SSPDS, as vítimas foram socorridas para hospitais e não correm risco de morte. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará. Não há registro de pessoas presas até a publicação desta matéria. 

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar