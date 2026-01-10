Velório de Zé Tarcísio tem homenagens, autoridades e aplausos

Velório de Zé Tarcísio reuniu amigos, familiares, artistas e autoridades na Multigaleria do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

Flores, obras expostas, homenagens, salva de palmas e gritos de “Viva, Zé”. O velório de Zé Tarcísio neste sábado, 10, foi preenchido pela sensação de despedida, mas eternizado pelo sentimento de gratidão. Realizado na Multigaleria do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), velório reuniu amigos, familiares, artistas e autoridades políticas para o adeus a um dos maiores nomes das artes plásticas do Ceará e do Brasil.

Após a missa, uma forte salva de palmas ecoou pela sala, confirmando a força de Zé Tarcísio reverberada nos presentes. Gritos de “viva, Zé!” deram o tom final da despedida. Por meio de sua obra e de quem permanece, o cearense seguirá vivo. Viva, Zé Tarcísio: o "legado imensurável" de um artista Filha de Zé Tarcísio, Harumi Shimizu Ramos ressaltou o legado “imensurável” deixado por ele. Artista plástica, afirma que seu pai tinha muita influência sobre sua arte, sempre dando conselhos de como progredir. Harumi mora no Japão, mas conseguiu passar o Natal em Fortaleza com o pai. Antes de ir embora, em 30 de dezembro, ouviu dele que gostaria que viajassem para o Egito juntos em 2027 - e, se desse tempo, para a Europa também.

"Meu pai tinha muitos planos e sonhos. Sonhava em plantar abacaxis nas dunas da Taíba. Falou tanto que fui obrigada a conhecer as dunas pelas quais se encantou. Fez tantos planos para elas… Cheguei a viver esse sonho, mas agora o idealizador se foi", compartilha. Velório de Zé Tarcísio reuniu amigos, familiares, artistas e autoridades na Multigaleria do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

Um dos sonhos era o "Recreio dos Artistas", espaço que ficaria na Taíba para que artistas visitassem. "Mesmo não tendo contato físico, trocávamos muito sonhos e muitas informações. Era um convívio muito bom, saudável", resgata.

Para Harumi, Zé Tarcísio deixou como referências a “sede de justiça e de querer fazer o certo”, abordando temas como política e ecologia. Ela trabalha com vidro e, a partir de sua arte, tenta poluir menos o meio ambiente, se inspirando em seu pai. Leia também | Exposição celebra 65 anos de carreira do artista Zé Tarcísio “Quando as pessoas me davam os pêsames no velório, eu falava: ‘Meus pêsames para vocês também, porque vocês perderam um amigo, um artista’. E vamos nos esforçar para que isso tudo não se perca no tempo e se torne moinhos de vento. Vamos tentar manter o nome, a obra, tudo que ele construiu ao longo de 65 anos de carreira”, enfatiza.