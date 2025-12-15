Filho de Rob Reiner é indiciado por assassinato após morte de pai e mãe

Foto de arquivo. O cineasta Rob Reiner e a esposa Michele Singer Reiner em 2019. Casal foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles / Crédito: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

O filho de Rob Reiner foi preso por suspeita de homicídio, nesta segunda-feira, 15, depois que o famoso cineasta de Hollywood, conhecido por sucessos como "Harry e Sally - Feitos um para o Outro", e sua esposa foram encontrados mortos em sua casa, em Los Angeles, informou a polícia. Os corpos de Rob Reiner e Michele Singer Reiner foram encontrados no domingo na mansão do casal em um bairro nobre de Los Angeles.

A divisão de roubos e homicídios da polícia trabalhou "durante toda a noite neste caso e conseguiu deter Nick Reiner, suspeito neste caso. Posteriormente, ele foi fichado por assassinato", disse à imprensa o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell. Segundo o jornal Los Angeles Times, ele deu entrada no presídio do condado de Los Angeles por suspeita de homicídio. Vários veículos de comunicação americanos citaram fontes policiais, que disseram que o casal tinha sido esfaqueado, enquanto o site sobre celebridades TMZ, o primeiro a dar a notícia, informou que os dois foram degolados durante uma discussão de família.

"Louca obsessão" Em meio às mensagens de pêsames pela tragédia, o presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda, que as mortes de Reiner e sua esposa foram resultado da "louca obsessão" do célebre cineasta contra ele. Ativista de longa trajetória, próximo dos democratas, o cineasta ajudou a arrecadar fundos para candidatos presidenciais do partido, inclusive Hillary Clinton. Também foi defensor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e crítico ferrenho do governo Trump. Reiner deu ao público "algumas das histórias mais amadas que vimos na tela", escreveu o ex-presidente Barack Obama no X, destacando que por trás destas histórias, "havia uma crença profunda na bondade das pessoas".