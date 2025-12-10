Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Sophie Kinsella, aos 55 anos, autora dos livros de Becky Bloom

Sophie Kinsella convivia com câncer no cérebro e sua morte foi confirmada pelos familiares nas redes sociais
A autora Sophia Kinsella, conhecida pela obra "Os Delírios de Consumo de Becky Bloom", morreu nesta quarta-feira, 10, em decorrência de um agressivo câncer no cérebro, o glioblastoma. Ela estava com 55 anos.

“É com o coração partido que anunciamos o falecimento, esta manhã, da nossa querida Sophie (também conhecida como Maddy, também conhecida como Mamãe). Ela faleceu em paz, com seus últimos dias repletos de seus verdadeiros amores: família, música, carinho, Natal e alegria”, anunciou a família no Instagram.

Destacando o luto pela perda de Sophie, a publicação também aborda: “Não podemos imaginar como será a vida sem o seu brilho e amor pela vida.

"Apesar da sua doença, que ela suportou com coragem inimaginável, Sophie considerou-se verdadeiramente abençoada — por ter uma família e amigos tão maravilhosos, e por ter o extraordinário sucesso da sua carreira de escritora. Ela não tinha nada como garantido e ficou eternamente grata pelo amor que recebeu”, conclui. 

Glioblastoma: câncer no cérebro é um dos mais letais

A doença que levou ao falecimento de Sophie, o glioblastoma, é um tumor cerebral maligno agressivo, grau IV, que surge das células gliais (astrócitos). Esse câncer é um dos grandes desafios da oncologia, por ser resistente a tratamentos e se espalhar rapidamente pelo corpo.

Entre os sintomas comuns, estão dores de cabeça intensas pela manhã, convulsões, náuseas, alterações de visão, dificuldade para falar, dificuldade com memória, fraqueza em face/braços/pernas e formigamento.

