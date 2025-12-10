Morre Sophie Kinsella, aos 55 anos, autora dos livros de Becky Bloom

Morre Sophie Kinsella, aos 55 anos, autora dos livros de Becky BloomSophie Kinsella convivia com câncer no cérebro e sua morte foi confirmada pelos familiares nas redes sociais
A autora Sophia Kinsella, conhecida pela obra "Os Delírios de Consumo de Becky Bloom", morreu nesta quarta-feira, 10, em decorrência de um agressivo câncer no cérebro, o glioblastoma. Ela estava com 55 anos.
“É com o coração partido que anunciamos o falecimento, esta manhã, da nossa querida Sophie (também conhecida como Maddy, também conhecida como Mamãe). Ela faleceu em paz, com seus últimos dias repletos de seus verdadeiros amores: família, música, carinho, Natal e alegria”, anunciou a família no Instagram.
Destacando o luto pela perda de Sophie, a publicação também aborda: “Não podemos imaginar como será a vida sem o seu brilho e amor pela vida.
"Apesar da sua doença, que ela suportou com coragem inimaginável, Sophie considerou-se verdadeiramente abençoada — por ter uma família e amigos tão maravilhosos, e por ter o extraordinário sucesso da sua carreira de escritora. Ela não tinha nada como garantido e ficou eternamente grata pelo amor que recebeu”, conclui.
Glioblastoma: câncer no cérebro é um dos mais letais
A doença que levou ao falecimento de Sophie, o glioblastoma, é um tumor cerebral maligno agressivo, grau IV, que surge das células gliais (astrócitos). Esse câncer é um dos grandes desafios da oncologia, por ser resistente a tratamentos e se espalhar rapidamente pelo corpo.
Entre os sintomas comuns, estão dores de cabeça intensas pela manhã, convulsões, náuseas, alterações de visão, dificuldade para falar, dificuldade com memória, fraqueza em face/braços/pernas e formigamento.