Separação? Dupla Matheus e Kauan posta vídeo enigmático

Matheus e Kauan são responsáveis por grandes hits, como "Vou Ter Que Superar", "Que Sorte a Nossa" e "O Nosso Santo Bateu"; veja vídeo

A dupla sertaneja Matheus e Kauan surpreendeu os fãs na noite desse sábado, 13, ao postar um vídeo enigmático sobre o futuro da dupla . Os fãs estão divididos entre um novo projeto, já outros acreditam que possa ser uma separação.

Formada em Goiás, no ano de 2010, a dupla é composta por Matheus Aleixo Pinto Rosa, e Osvaldo Pinto Rosa Filho, conhecido artisticamente como Kauan.

Os dois são responsáveis por grandes hits, como “Vou Ter Que Superar”, “Que Sorte a Nossa” e “O Nosso Santo Bateu”.

Matheus e Kauan não confirmaram a separação, deixando os fãs fervorosos e confusos na publicação. "Espero que isso seja anúncio pra álbum novo, porque se for pra separar, dorme que amanhã é outro dia", escreveu uma fã.

"Vão dormir que amanhã é outro dia", escreveu uma internauta na postagem.