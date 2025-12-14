Separação? Dupla Matheus e Kauan posta vídeo enigmático e surpreende fãsMatheus e Kauan são responsáveis por grandes hits, como "Vou Ter Que Superar", "Que Sorte a Nossa" e "O Nosso Santo Bateu"; veja vídeo
A dupla sertaneja Matheus e Kauan surpreendeu os fãs na noite desse sábado, 13, ao postar um vídeo enigmático sobre o futuro da dupla. Os fãs estão divididos entre um novo projeto, já outros acreditam que possa ser uma separação.
Formada em Goiás, no ano de 2010, a dupla é composta por Matheus Aleixo Pinto Rosa, e Osvaldo Pinto Rosa Filho, conhecido artisticamente como Kauan.
Os dois são responsáveis por grandes hits, como “Vou Ter Que Superar”, “Que Sorte a Nossa” e “O Nosso Santo Bateu”.
Matheus e Kauan não confirmaram a separação, deixando os fãs fervorosos e confusos na publicação. "Espero que isso seja anúncio pra álbum novo, porque se for pra separar, dorme que amanhã é outro dia", escreveu uma fã.
"Vão dormir que amanhã é outro dia", escreveu uma internauta na postagem.
Leia mais
Confira trecho de vídeo postado por Matheus e Kauan
“Tanta coisa foi falada nesses dias. Mas antes que tudo isso vire uma verdade absoluta na cabeça das pessoas, a gente queria conversar com vocês do nosso jeito, sem roteiro, sem máscara, como sempre foi. São tantos anos juntos, tantas estradas, tantos palcos, tantos fins de semana sumidos no mundo, porque a música chamava, a gente se moldou um ao outro, viveu intensamente, acertou, errou, tentando caber em alguma paz”.
"A parceria, o respeito, o riso antes do show, o olhar no palco que dispensa a palavra, aquela certeza de que custa o que custar, a gente marcou a vida um do outro e a de vocês também", fala a narração.