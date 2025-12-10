Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Ede Cury, assessora de referência entre os sertanejos

Morre Ede Cury, assessora de referência entre os sertanejos

Ede Cury trabalhou Leonardo, Ana Maria Braga e Carla Perez
Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Morreu nesta terça-feira, 9, a assessora de imprensa Ede Cury, referência nacional nos bastidores da música. Ela trabalhou por quase três décadas com o cantor Leonardo, e colaborou com a ex-dançarina Carla Perez e a apresentadora Ana Maria Braga. Ela tinha com 70 anos e o motivo do falecimento não foi divulgado.

Relacionado | Cantor sertanejo morre após briga de trânsito no Paraná

“Minha querida Ede, você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga”, publicou o cantor Leonardo.

Ele continua: "Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade. Para sempre estará no meu coração”.

Confira também | Morre Leonardo Fróes, poeta vencedor do Prêmio Jabuti

Quem era Ede Cury?

Ede é filha de Osvaldo Cury, um dos sócios da famosa gravadora Copacabana, que ajudou a consagrar sucessos de grandes nomes do sertanejo das décadas de 1990 e 2000. Um de seus primeiros trabalhos foi com a dupla Leandro & Leonardo, em 1993.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar