Morre Ede Cury, assessora de referência entre os sertanejos

Morreu nesta terça-feira, 9, a assessora de imprensa Ede Cury, referência nacional nos bastidores da música. Ela trabalhou por quase três décadas com o cantor Leonardo, e colaborou com a ex-dançarina Carla Perez e a apresentadora Ana Maria Braga . Ela tinha com 70 anos e o motivo do falecimento não foi divulgado.

“Minha querida Ede, você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga”, publicou o cantor Leonardo.

Ele continua: "Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade. Para sempre estará no meu coração”.

Confira também | Morre Leonardo Fróes, poeta vencedor do Prêmio Jabuti

Quem era Ede Cury?

Ede é filha de Osvaldo Cury, um dos sócios da famosa gravadora Copacabana, que ajudou a consagrar sucessos de grandes nomes do sertanejo das décadas de 1990 e 2000. Um de seus primeiros trabalhos foi com a dupla Leandro & Leonardo, em 1993.

