5 receitas da série The Bear para fazer em casa

Veja como preparar pratos deliciosos do restaurante do Carmy

A série The Bear, disponível no Disney+, vai além de mostrar a intensidade do mundo culinário; ela traz à tela receitas envolventes e cheias de sabor, que capturam a paixão pela gastronomia. Ao seguir a jornada de Carmy, um jovem chef renomado que retorna para administrar o restaurante da família, somos convidados a vivenciar não apenas a rotina desafiadora da cozinha, mas também a criação de pratos deliciosos, preparados com criatividade e dedicação.

Aos poucos, acrescente a farinha de trigo, uma xícara de cada vez, e misture até formar uma massa macia. Transfira a massa para uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo e sove por 5 minutos, até ficar lisa e elástica. Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe crescer por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho.

Em outra panela, coloque a manteiga e a cebola com as metades viradas para baixo. Leve ao fogo médio e frite por 3 minutos. Adicione o tomate triturado e deixe cozinhar por 25 minutos. Quando o tomate começar a murchar, adicione a mistura com azeite e manjericão. Mexa e deixe ferver até o molho engrossar. Adicione o macarrão e a água ao molho e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe ferver e sirva em seguida. Decore com folhas de manjericão fresco e queijo parmesão ralado.

Com uma faca ou bico de confeitar, faça um pequeno furo na lateral de cada donut. Usando um saco de confeitar, injete a geleia nos donuts. Polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Após, abra a massa até que tenha cerca de 1 cm de espessura. Use um cortador redondo para cortar discos de massa. Coloque os discos em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, cubra com um pano e deixe crescer por mais 30 minutos. Aqueça o óleo vegetal em uma panela funda a 180 °C. Frite os donuts até dourarem. Retire os donuts e coloque-os sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo.

Adicione o vinho tinto e o caldo de carne, raspando o fundo da panela para soltar os resíduos. Coloque a carne de volta na panela, adicione as folhas de louro e tampe. Cozinhe em fogo baixo por 3 a 4 horas, até que a carne esteja bem macia e se desfaça facilmente com um garfo. 30 minutos antes de terminar o cozimento, adicione os pimentões fatiados à panela. Reserve.

Retire a carne da panela e desfie-a com dois garfos. Retorne a carne desfiada à panela para que absorva os sucos. Corte os pães ao meio e recheie com a carne desfiada e os pimentões. Adicione giardiniera após o descanso na geladeira. Sirva os sanduíches.

Costela com coca-cola e risoto

Ingredientes

Fundo de carne

2,5 kg de ossos bovinos

2 cebolas cortadas em 4 partes

3 talos de aipo picados

2 cenouras picadas

1 cabeça de alho cortada ao meio

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de vinho tinto seco

5 ramos de tomilho fresco

1/2 maço de salsinha

2 folhas de louro

1 colher de sopa de pimenta-do-reino em grãos

Óleo a gosto

Água

Costela

2 kg de costela de porco

de porco 2 cebolas picadas

2 cenouras picadas

1 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 xícara de chá de refrigerante de cola

6 talos de tomilho

1/2 maço de salsinha

2 folhas de louro

4 xícaras de chá de fundo de carne

Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto

Risoto

50 g de manteiga

1 cebola picada

2 xícaras de arroz arbóreo

1 xícara de chá de vinho branco seco

Caldo de carne

Raspas de 1 limão-siciliano

2 ramos de tomilho

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Caldo de carne, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Fundo de carne

Disponha os ossos em uma forma grande, regue com óleo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Em uma tigela, junte a cebola, o aipo, as cenouras, o alho, 3 colheres de sopa de óleo e o extrato de tomate, misture bem. Retire os ossos do forno, vire os ossos e adicione a mistura de vegetais e extrato de tomate. Espalhe bem pela forma e volte ao forno por 30 ou 45 minutos, até as pontas dos vegetais ficarem levemente tostadas.

Transfira os ossos e os vegetais para uma panela grande. Leve a forma para a boca do fogão e adicione o vinho tinto e a água. Com a ajuda de uma espátula, vá raspando o fundo da forma para soltar toda a crosta que ficou grudada. Despeje o vinho na panela com os ossos e vegetais e junte mais água até cobrir tudo.

Adicione o tomilho, a salsinha, o louro e a pimenta-preta. Deixe em fogo baixo, com a panela semitampada, o líquido não pode ferver. Deixe por mais ou menos 6 horas, reduzindo e apurando os sabores. Durante o processo, tire a espuma que sobe na superfície ou a gordura ficará separada do líquido. Após o cozimento, coe todo esse líquido em um pote ou vários potes e guarde na geladeira durante 2 semanas, ou se congelar, pode ser usado por 3 meses.

Costela

Corte a costela em pedaços menores e tempere com sal e a pimenta-preta. Em uma panela grande, coloque um pouco de óleo e, em fogo médio, grelhe todos os lados das costelas até ficarem bem douradas. Adicione as cebolas e as cenouras, e cozinhe por mais ou menos 5 minutos, ou até elas começarem a dourar. Adicione o vinho branco para deglaçar o fundo e deixe mais 2 minutos. Adicione o refrigerante, o tomilho, a salsinha, as folhas de louro e o fundo de carne, o suficiente para cobrir quase por completo as costelas.

Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em 150 °C por 2 horas, sempre virando as costelas para cozinharem por igual. Retire do forno, retire as costelas e coloque em uma tigela e leve à geladeira por pelo menos uma noite. Coe o caldo que ficou na panela e guarde em um pote, leve para geladeira pelo mesmo tempo das costelas.

No dia seguinte, o caldo vai ter uma camada gelada de gordura na parte superior, retire e descarte essa parte. Transfira esse líquido para uma panela ou frigideira larga e deixe reduzindo por pelo menos 1 hora. Coloque as costelas de volta nesse molho que se formou até esquentar por completo. Reserve.

Risoto

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o arroz e refogue. Sempre mexendo, adicione o vinho e deixe cozinhar até secar. Adicione o caldo aos poucos, mexendo o arroz até reduzir o líquido. Repita até sentir que o arroz já está al dente. Adicione as raspas de limão-siciliano, o tomilho e finalize com o parmesão e a manteiga. Tempere com sal e pimenta-preta. Sirva o risoto com a costela.

Picatta de frango

Ingredientes

2 peitos de frango sem pele e sem osso

sem pele e sem osso 4 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de alcaparras

1/4 de xícara de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de vinho branco

Suco de 1/2 limão-siciliano

Salsa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para empanar

Azeite para fritar

Modo de preparo

Corte o frango em 4 filés e tempere com sal e pimenta-do-reino. Passe os filés na farinha de trigo e tire o excesso. Em uma frigideira grande, adicione o azeite e leve ao fogo médio. Coloque os frangos e frite até dourar todos os lados. Coloque-os em uma travessa e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o vinho branco para deglacear e o caldo de legumes. Leve de volta ao fogo para ferver lentamente; mexa a mistura por cerca de 3 min. Adicione o suco de limão-siciliano e continue mexendo até reduzir. Uma vez reduzido, adicione a manteiga até derreter. Adicione as alcaparras e continue a mexer; reduza o fogo. Adicione sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho pronto com alcaparras sobre o frango e adicione salsinha picada. Sirva em seguida.