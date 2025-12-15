Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morte de Rob Reiner e Michele Singer: polícia investiga homicídio

Rob Reiner, ator e diretor de cienma americano, é encontrado morto em casa junto à esposa; polícia suspeita de homicídio
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Rob Reiner e sua esposa Michele Singer foram encontrados mortos em casa na noite de domingo, 14, em Los Angeles. O Departamento de Polícia de Los Angeles suspeita de homicídio.

O ator e cineasta tinha 78 anos e deixa dois filhos com a atriz e fotógrafa Michele Singer, 68 anos, e uma filha adotiva de seu casamento prévio com a também atriz Penny Marshall.

Diretor de filmes como "Harry e Sally", "Louca Obsessão" e "Questão de Honra", ele é conhecido por atuar em "O Lobo de Wall Street" e na série "New Girl".

Veículos de comunicação da imprensa americana, como Extra, People e USA Today, têm levantado um dos filhos do casal, Nick Reiner, como suspeito do crime, devido à suposta má relação com os pais e internações em clínicas de reabilitação. 

Uma fonte não revelada pelo Los Angeles Times afirmou, segundo a publicação, que não havia sinais de arrombamento na porta e que Rob e Michele Reiner teriam sido vítimas de facadas.

De acordo com o LA Times, a polícia informou que "ainda não está buscando suspeitos até que se concluam as investigações sobre o caso".

Outros veículos divulgaram um comunicado de um porta-voz da família, que diz: "Nós estamos de coração partido por essa perda repentina e pedimos privacidade durante esse período tão difícil".

